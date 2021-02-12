Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençler üniversitelerimizi bilim yuvaları haline siz getireceksiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin, üniversiteleri marjinal grupların eylem sahası olmaktan kurtarıp, bilim yuvaları haline getirmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, Konya, Malatya, Mardin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Van İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Partisinin Gençlik Kolları'na seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülkenin üniversitelerinin geleceğinin de gençlerin elinde olduğuna dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tüm provokasyonlara rağmen birlik ve beraberliğin en güçlü döneminde olunduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaos için girilen çabaların, milletin feraset duvarına çarptığını söyledi.

"ÜLKEMİZİ UZAYDA SİZLER TEMSİL EDECEKSİNİZ"

Gençlerden beklentilerine değinen Erdoğan, "Birilerinin hayalleri bu adımların gerisinde kalıyor olsa da her bir vatandaşımızın büyük ve güçlü Türkiye vizyonuna sahip çıktığını biliyoruz. Yerli otomobili sizler yapacaksınız.

Ülkemizi uzayda sizler temsil edeceksiniz. Yeni ekonominin tasarımından yazılımına, üretiminden geliştirilmesine her aşamasında sizler olacaksınız.

"ÜNİVERSİTELERİMİZİ MARJİNAL GRUPLARIN EYLEM SAHASI OLMAKTAN ÇIKARACAKSINIZ"

Dijital dünyayı sizler kuracaksınız. Üniversitelerimizi marjinal grupların eylem sahası olmaktan çıkartıp, bilim yuvası olmasına sizler getireceksiniz." ifadeleriyle sözlerine devam etti.

Gençler üniversitelerimizi bilim yuvaları haline siz getireceksiniz VİDEO



"KARARLI GENÇLER GÖRÜYORUM"

Kararlı gençler gördüğünü söyleyen Erdoğan, "Bugün bu salonlarda ruhunu, bedenini zenginleştirmek, birikimi ve kabiliyeti ile akranları arasında tebarüz etmek, geleceğin siyasetçiler, yöneticileri, bilim insanları, kültür ve sanat insanları olmak konusunda kararlı gençler görüyorum." dedi.

"2023'E YÜRÜYEN BİR GENÇLİK GÖRÜYORUM"

Uzay programına ilişkin açıklamalarda da bulunan Erdoğan, "İlan ettiğimiz Milli Uzay Programı'nı hayata geçirerek, uzayda da bayrağımızı gururla dalgalandıracak vatanperver gençler görüyorum. Bugün burada atasından aldığı işaretle 2023'e yürüyen bir gençlik görüyorum.

Gençler sizden beklediğim Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koymanızdır. Bugün burada surda açtığı gedikten, rüzgarın yönüne aldırmadan ülkemiz sınırlarını aşıp bölgemize, dünyamıza yönelen bir gençlik görüyorum." ifadelerini kullandı.

SALGIN SÜRESİNDE GENÇLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere yönelik açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

"Salgın döneminde dünyanın pek çok ülkesinde gençlerin ciddi sıkıntılar yaşadıklarına şahit olduk. Türkiye bu süreci hem sağlık altyapımızın ve sistemimizin gücü hem de devlet ve millet olarak beraberliğimize sımsıkı sarılmamız sayesinde en az sıkıntı ile geçiriyoruz.

Çoğu gençlerden oluşan sağlıkçılarımız fedakarca çalıştılar. Çoğu gençlerden oluşan gıda tedarik zincirlerimizde görev yapanlar vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet verdiler.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK ALTYAPISINA SAHİBİZ"

Küresel sağlık krizine karşı tarihi bir mücadele yürüttük. Biz, umutsuzluğu küfürle eş değer gören bir medeniyetin mensubuyuz. Bu temelsiz, içi boş bir umut söylemi de değildir. Pek çok sebebimiz var.

Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapısına sahibiz. Yakın tarihimizin en eğitimli insan kaynağına sahibiz. Artık kendi stratejisini belirleyen, taktiklerini uygulayan, hedeflerine yürüyen bağımsız bir Türkiye var.

KREDİ VE BURSLARIN YÜKSELTİLMESİ

Geçmişte üniversitelerdeki en büyük sorun yükseköğrenim harçlarıydı. Bu engeli biz kaldırdık. Artık harç yok. İlave imkanlarla istisnasız herkesin erişimine açtık yükseköğretimi. Yurt barınma sorununun çözümünde önemli bir adım attık. Beslenme yardımı ile ilave destek verdik. Yükseköğrenim kredi ve bursları biz yükselttik.

Spor tesislerini ülkemizin her köşesinde, mahallelerde yaygınlaştırarak, gençlerimizin beden sağlığına verdiğimiz önemi gösterdik. 5G ve fiber altyapı ile ilgili çalışmalarımızı hızla tamamlayarak gençlerimizi geleceğin dijital dünyasıyla da biz buluşturacağız.

Gençlerimizin medeniyet ve kültür değerlerimizle donanmasını diğer hususlar kadar önemli görüyoruz."