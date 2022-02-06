Ünal aracılığı ile telefonla gençlerle konuşan korona nedeniyle karantina altındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan, istirahate alışık olmadığını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın da katıldığı gençlik buluşmasında Ünal aracılığı ile telefonla toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere seslendi.

2 gündür koronavirüs nedeniyle karantinada bulunan Erdoğan, virüse yakalandıktan sonra ilk kez partililere seslenmiş oldu.

"İSTİRAHATE PEK ALIŞIK DEĞİLİM"

Bir yandan istirahat ederken bir yandan da tedbirler çerçevesinde çalışmalarına devam eden Cumhurbaşkanı, bu durumu hatırlatarak istirahate alışık olmadığını söyledi.

Erdoğan, "Koronavirüs sebebiyle alışık olmadığımız bir durumun içerisindeyiz. Yani ben bu istirahate falan pek alışık değilim." dedi.

Mahir Ünal'ın da Cumhurbaşkanı'nın istirahatte olmasına kendilerinin alışık olmadığını söylemesiyle gülüşmeler yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere bağlandı: İstirahate alışık değilim VİDEO

"OY PATLAMASI GERÇEKLEŞTİRECEK POTANSİYELE SAHİP"

Gençlere hitap eden Erdoğan Kahramanmaraş gençliğinin her anlamda örnek teşkil etmesi gerektiğini anımsattı.

Edoğan, telefonla yaptığı konuşmasında, “Şuanda evde istirahatteyiz çalışıyoruz ve sizlerle bu vesile ile en azından telefon vasıtası ile olsa da görüşme fırsatını bulduk. Kahramanmaraş bizim canımız ciğerimiz. Kahramanmaraş Türkiye genelinde büyük bir oy patlamasını sandıklarda gerçekleştirecek potansiyele sahip. Şimdiden durmak yok yola devam diyoruz. Türkiye genelinde tüm gençlere örnek olacak çalışmaları Kahramanmaraş gençliğinin gerek teşkilat nezdinde, gerek üniversitelerde, gerek orta öğretimde ortaya ortay koymak suretiyle bir örnek teşkil etmesini özellikle sizlerden rica ediyorum” dedi.