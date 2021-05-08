Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski Ramazanlar değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile ile birlikte geçirilen Ramazanların çok değerli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrası" programında 81 ilden gençlerle video konferans yöntemiyle görüştü.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Erdoğan daha sonra gençlerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Ordu Üniversitesi öğrencisi Betül'ün "Nerede o eski Ramazanlar cümlesine katılıyor musunuz?" sorusuna şu sözlerle cevap verdi:

"ANACIĞIMA HAMUR YETİŞTİRDİĞİM GÜNLERİ HATIRLIYORUM"

"Şu an şahsen benim o Ramazanları yaşadığım annem babam yok. Onlarla beraber gerçekten çok farklı Ramazanlar yaşadık. Şimdi bu ah nerede eski Ramazanlar diyenler işte o anne ve babalarıyla birlikte yaşadıkları Ramazanları hatırlıyor. Şu anda programda anlatamayacağım o kadar güzellik vardı ki yani onu bugüne vurmak çok da kolay değil. İftar saatine doğru koşup fırından 2,3,4 ekmek hamurunu alıp anacığıma yetiştirdiğim günleri hatırlıyor. Evde tabii kuzinemiz var. Anacığım o hamuru açıyor üzerine kavurmayı yerleştiriyor. Üzerine birkaç tane yumurta kırıyor ve ondan sonra iftarı onla birlikte yapıyoruz. Siz de şimdi iştahladınız biz de böyle bir iftar yapabilir miyiz diye. Bizim yaşımızdaki insanların eski günleri özlemle yad etmesi normaldir. Her dönemin kendine göre güzellikleri olduğunu unutmayın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eski Ramazanlara özlem duyuyor musunuz sorusu ViDEO



Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Ramazanları anlattı VİDEO