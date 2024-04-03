Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen iftar programına katıldı.
İftarın sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kafeyi ziyaret ederek vatandaşlarla, özellikle gençlerle yakından ilgilendi.
Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekildi
Halkın yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine yöneltilen selamlamaları karşılıksız bırakmazken bazı vatandaşlarla ise hatıra fotoğrafı çekildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarette gençlerin aileleriyle görüntülü konuşma talebini de geri çevirmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanına gelen bebekleri de sevdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Milletvekilleri eşlik etti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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