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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen iftar programı sonrası, bir kafeye ziyaret gerçekleştirerek gençlerle ve vatandaşlarla bir araya geldi.