Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi

İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bulunan Mevlana Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.
Ziyaret sırasında gençlerle bir araya gelen Erdoğan, camiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını da Mevlana Camii'nde kıldı.
GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da eşlik etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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