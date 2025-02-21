Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bulunan Mevlana Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında gençlerle bir araya gelen Erdoğan, camiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını da Mevlana Camii'nde kıldı.

GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Can Badak
Editor