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Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Burada gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını da Mevlana Camii'nde kıldı.