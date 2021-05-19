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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle birlikte İstiklal Marşı'nı okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle birlikte İstiklal Marşı'nı okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tüm yurtta aynı anda okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.
- AA
- 19.05.2021 - 19:29
- Güncelleme : 19.05.2021 - 20:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'nda vatandaşlara çağrıda bulunmuştu.
EVLERİN BALKONLARINDAN KUTLANDI
Akşam saatlerinde ise Türkiye genelinde vatandaşlar, saat 19.19'da evlerinin balkon ve pencerelerinden ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı okudu.
GENÇLER, ERDOĞAN'A EŞLİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan da tüm yurttaki İstiklal Marşı okuma etkinliğine Çankaya Köşkü'nden katılarak İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu.
Erdoğan'a, İstiklal Marşı'nın dizelerini seslendirirken gençler de eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle birlikte İstiklal Marşı'nı okudu VİDEO