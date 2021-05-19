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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle birlikte İstiklal Marşı'nı okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle birlikte İstiklal Marşı'nı okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tüm yurtta aynı anda okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.