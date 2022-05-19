Millet Kütüphanesi’nde gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili net konuştu. Erdoğan, "İsveç, tam bir terör yuvası" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde gençlerle buluştu.

Gençler sordu, Erdoğan cevapladı.

İsveç ve Finlandiya'ya net tavır

Söyleşide NATO’nun genişlemesiyle ilgili meseleler etraflıca ele alındı.

Bir üniversite öğrencisinin İsveç ve Finlandiya'ya yönelik Türkiye'nin tavrını sorduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, net konuştu.

"Terör örgütlerinin NATO'da olmasını kabullenemeyiz"

Erdoğan, "İsveç ve Finlandiya bizdeki terör odaklarını kendi ülkelerinde barındıranlar. PKK'ya YPG'ye ev sahipliği yapacaklar, paçavralarını köprülere asacaklar, para ve silah desteği verecekler. Kendilerine de söyledik, NATO'nun içerisinde biz terör örgütlerinin olmasını kabullenemeyiz. Geçmişte girenler girdi. Bunun içerisinde Almanyası, Fransası var. Yunanistan ve Fransa çıkmışlardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya karşı net tavır ViDEO



"Amerika, Yunanistan'da üs kurdu"

Sonra maalesef o dönemin Türkiye'deki yönetimi, bunların önünü açtı ve bunlar tekrar NATO'ya geri dönebildi. Geri döndüler de ne oldu? Şu anda Amerika, Dedeağaç'ta üs kurdu. FETÖ, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya seyahat ediyor. Kendilerine verdiğimiz teröristlerin isim listesini görmezden geliyor ve bunları hala korumaya devam ediyorlar. Şimdi diyorlar ki; talepleriniz neyse bilelim, ona göre istediklerinizi verelim.





"Hele hele İsveç, tam bir terör odağı"

Biz bir sokulduğumuz delikten, bir daha sokulmayı düşünmüyoruz. Yunanistan'da bunu yaşadık. Biliyoruz ki; İsveç de Finlandiya da bize aynı numarayı çekecekler. Niye böyle bir gaflete düşelim ki? Kusura bakmasınlar... NATO'da tam ittifak gerekiyor. Bir ülke hayır derse, o ülkeyi alamazlar. Hele hele İsveç.. İsveç tam bir terör odağıdır, terör yuvasıdır. Bunlar bize silah noktasında yaptırım da uyguladılar.





"NATO'ya girmelerine hayır diyeceğiz"

Yunanistan'ın Batı'ya 400 milyar euro borcu var, hala Batı bunlara silah desteği veriyor. Biz de eğer Türkiye'ysek 85 milyonlu Türkiye'ysek geçmişte bu delikten bu ülke bir kere sokuldu ama tekrar kesinlikle istemiyoruz. Kararlı bir şekilde bu politikamızı sürdüreceğiz. NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine hayır diyeceğimizi ilgili arkadaşa söyledik. Yolumuza da bu şekilde devam edeceğiz." dedi.