Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik buluşmasında pankartları okudu Ankara'da Gençlik İçin Hemen Şimdi Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada gençler tarafından hazırlanan pankartları okurken salonda büyük coşku yaşandı.

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Cumhur İttifakı mitinglere hız verdi.

Bu kapsamda 14 Mayıs'a kadar yoğun bir seçim programı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her gün bir ilde vatandaşlarla bir araya geliyor.

Öyle ki zaman zaman 1 günde iki ili de ziyaret ediyor.

Bugün ise Ankara'da "Gençlik İçin Hemen Şimdi Programı’’na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, coşkuyla karşılandı.

Burada gençlere hitap eden Erdoğan, "Gençlerimizin muhabbeti ve sevgisi ile bu kalp genç kalıyor. Sizin gibi dava arkadaşları veren Rabbime hamd ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Pazarlık gizli yapılır ama gizli kalmaz"

Bu sırada gençler tarafından hazırlanan pankartlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çekti.

Cumhurbaşkanı, sloganlar eşliğinde pankartları tek tek okudu. Pankartlar, salondan da büyük alkış aldı.

İşte Erdoğan tarafından okunan o pankartlar...

*Kızılelma, Togg, TCG Anadolu. Bayağı havalı ülke olduk.

*Hadi gülüm yandan yandan biz korkmayız ondan bundan.

*Yenmiş seni, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş.

*EYT'lileri emekli ettik seni de edeceğiz bay bay Kemal.

*Çekemiyorlar bizi, kıskanıyorlar bizi, deliriyorlar sevdikçe seni.

*Pazarlık gizli yapılır ama gizli kalmaz.

*Anca yargılarlar, bizi anlamaz onlar. Çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar.

"Ben yerliyim, milliyim"

"Yağmurlu bir günde görmüştüm seni üstünde Winner ceketin vardı." pankartını da okuyan Erdoğan, "Benim için söylemiyorsun. Çünkü ben yerliyim, milliyim. Onları giyinmem." yanıtını verdi.

"Bayrağın yeni emanetçileri sizlersiniz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde:

Bağımsızlık ve kalkınma bayrağının yeni emanetçileri sizlersiniz. Biz bu bayrağı imanı ile azmi ile kanı ile bu toprakları bize vatan yapan büyüklerimizden aldık. Şimdi de onu Alparslan gibi Osman Gazi gibi Mustafa Kemal gibi gençlerimiz sahiplenecek ve en zirveye çıkartacak. Gençler 14 Mayıs'ta sizler üzerinden yapılan sinsi planları bozuyor muyuz? 14 Mayıs'ta sandıkları patlatıyor muyuz?

"Gözümüz arkada kalmayacak"

Ülkenin geleceğini sizlere teslim ederken gözümüz arkada kalmayacak. Sevgili gençler, sizler AK Parti döneminde doğmuş, büyümüş bir nesilsiniz. Haklı olarak, eski Türkiye'yi görmediğiniz için bazı mukayeseleri yapmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Türkiye'yi 21 yılda nereden nereye geldiğini anlatırken verdiğimiz rakamlar yetersiz kalıyor.

"Susuz İstanbul'u suya biz kavuşturduk"

Cumhurbaşkanınız 1994'te İstanbul'a Belediye Başkanı oldu. O zaman İstanbul'da çöp, çukur, vardı. İBB Başkanı CHP'liydi, ardından biz İstanbul'u 1994'te aldık. Şimdiki gençler İstanbul'un o halini bilmiyordu. Susuz İstanbul'u suya biz kavuşturduk. 120 kilometre uzaklıktan suyu biz getirdik. Çöpü, çukurları kaldırdık. İstanbul'u doğal gaza biz kavuşturduk. CHP'nin geçleri bazı şeyleri bilmiyor olabilir onlara anlatın. Bay Bay Kemal, Karadeniz gazını getirdik. Şimdi de bedava vereceğiz.

"3,3 milyon konutu dönüştürdük"

Biz insanlarımızın ev hayalinin ufkunu değiştirdik. 10,5 milyon yeni konut inşa edilmesini sağlayarak vatandaşımızın güvenli, yüksek standartlı konutlara kavuşmasını sağladık. Bu konutların 1,2 milyonunu TOKİ vasıtasıyla inşa ettik, yine bu konutların 3,3 milyonunu kentsel dönüşüm projeleriyle hayata geçirdik. İlk Evim, İlk Arsam kampanyalarıyla bedelinin yarısını karşıladığımız dönüşüm projeleriyle kendi evine sahip olma hayaline kavuşmamış kimse bırakmayacağız.

"21 yılda ülkemizi 14,5 milyon otomobille donattık"

Eski Türkiye'de otomobil sahibi olmak belirli kesime ait bir ayrıcalıktı. Biz geçtiğimiz 21 yılda ülkemizi 14,5 milyon otomobille donattık. Erbakan Hoca, Devrim otomobilini yapmıştı biz de 'Devrin' otomobilini yaptık. Bay Bay Kemal fabrikası nerede diyordu. Çık Gemlik'e gel, gör. Otomobil sahibi olmayı ayrıcalık olmaktan çıkarttık. Togg için kamu bankaları kredi verecek. Siparişlere yetişmekte fabrika zorlanıyor.

"Üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı"