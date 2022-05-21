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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik Şöleni'nde tribünleri selamladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik Şöleni'nde tribünleri selamladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da AK Parti’nin Gençlik Şöleni'nde tüm tribünleri selamladıktan sonra konuşmasına başladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.05.2022 - 20:41
    • Güncelleme : 21.05.2022 - 21:29
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    Adana Tarihi bir güne ev sahipliği yapıyor.

    AK Parti Adana Gençlik Kolları'nın düzenlediği Gençlik Şöleni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yeni Adana Stadı'nda gelmesi ile coşku doruğa çıktı.

    Tek tek tribünleri dolaştı

    Erdoğan, tribünleri tek tek selamladıktan sonra konuşmasına başladı.

    Erdoğan'ın stada girişi ve sonrasında yaşanan coşkuda kameralara birbirinden renkli görüntüler yansıdı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik Şöleni'nde tribünleri selamladı VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik Şöleni nde tribünleri selamladı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik Şöleni nde tribünleri selamladı #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik Şöleni nde tribünleri selamladı #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik Şöleni nde tribünleri selamladı #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik Şöleni nde tribünleri selamladı #5

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik Şöleni nde tribünleri selamladı #6

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik Şöleni nde tribünleri selamladı #7

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik Şöleni nde tribünleri selamladı #8


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