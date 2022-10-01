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- Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul'a girince CHP ayağa kalkmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul'a girince CHP ayağa kalkmadı
TBMM'nin yasama yılının açılış programında konuşma yapmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul'a giriş yapınca CHP ve HDP sıraları ayağa kalkmadı.
- Haber Merkezi
- 01.10.2022 - 14:24
- Güncelleme : 01.10.2022 - 14:38
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 27. Dönem 6. Yasama Yılı başladı.
Bu kapsamda TBMM Genel Kurulu'nda tören düzenleniyor.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, açılış dolaysıyla Genel Kurul'da sunuş konuşması yaptı.
Şentop'un konuşmasının ardınan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış konuşması için Genel Kurul'a girdi.
AK Parti, MHP ve İyi Parti ayağa kalktı
Erdoğan'ın Genel Kurul'a girmesiyle AK Parti, MHP ve İyi Parti sıraları Devlet Başkanı'na saygı gereği ayağa kalktı.
CHP ve HDP ayağa kalkmadı
Erdoğan'ın salona girişi CHP ve HDP sıralarını hareketlendirmedi.
HDP ve CHP'li vekiller İstiklal Marşı anonsu gelene kardar yerlerinden kalkmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul'a girince CHP ayağa kalkmadı VİDEO