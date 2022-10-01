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Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul'a girince CHP ayağa kalkmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul'a girince CHP ayağa kalkmadı

TBMM'nin yasama yılının açılış programında konuşma yapmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul'a giriş yapınca CHP ve HDP sıraları ayağa kalkmadı.