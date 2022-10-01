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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul'a girince CHP ayağa kalkmadı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul'a girince CHP ayağa kalkmadı

    TBMM'nin yasama yılının açılış programında konuşma yapmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul'a giriş yapınca CHP ve HDP sıraları ayağa kalkmadı.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2022 - 14:24
    • Güncelleme : 01.10.2022 - 14:38
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    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 27. Dönem 6. Yasama Yılı başladı.

    Bu kapsamda TBMM Genel Kurulu'nda tören düzenleniyor.

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, açılış dolaysıyla Genel Kurul'da sunuş konuşması yaptı.

    Şentop'un konuşmasının ardınan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış konuşması için Genel Kurul'a girdi.

    AK Parti, MHP ve İyi Parti ayağa kalktı

    Erdoğan'ın Genel Kurul'a girmesiyle AK Parti, MHP ve İyi Parti sıraları Devlet Başkanı'na saygı gereği ayağa kalktı.

    CHP ve HDP ayağa kalkmadı

    Erdoğan'ın salona girişi CHP ve HDP sıralarını hareketlendirmedi.

    HDP ve CHP'li vekiller İstiklal Marşı anonsu gelene kardar yerlerinden kalkmadı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul'a girince CHP ayağa kalkmadı VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul a girince CHP ayağa kalkmadı #1


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