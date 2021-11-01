Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerektiği zaman operasyon yapacağız

Olası bir sınır ötesi operasyon ihtimaliyle ilgili konuşan Erdoğan, "Karşımızda bir terör örgütü olan PKK/PYD/YPG varsa, ne gerekiyorsa biz bunu yaparız. Bundan da taviz vermeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin ardından yurda dönüşünde, gazetecilere zirve ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, terör örgütlerine yönelik yapılabilecek sınır ötesi operasyonlarla ilgili çok net konuştu.

"YAPILACAK OPERASYONDAN GERİ ADIM ATMAYIZ"

ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı görüşmenin ardından olası bir sınır ötesi operasyon için 'Yapılacak operasyondan geri adım atmayız.' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer karşımızda bir terör örgütü olan PKK/PYD/YPG varsa, ne gerekiyorsa biz bunu yaparız. Bundan da taviz vermeyiz. Bunu zaten biz kendilerine her zaman söyledik ve söylüyoruz." dedi.

"ABD'NİN TERÖR KONUSUNDA OLUMSUZ BİR YAKLAŞIMI YOK"

Türkiye ve ABD'nin iki NATO müttefiki ülke olarak beraber çalışma konusunda mutabık kaldığını da sözlerine ekleyen Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin terör konusunda olumsuz bir yaklaşımı olmadığını belirtti.

"TAVİZ VERMEYİZ, HER ZAMAN SÖYLEDİK VE SÖYLÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Operasyonun yapılması gerektiği zamanda tabii ki operasyon yapılır. Ondan geri adım atılmaz. Bir defa terör örgütleriyle olan mücadelemizden bizim asla sarfınazar etmemiz mümkün değildir. Eğer karşımızda bir terör örgütü olan PKK/PYD/YPG varsa, ne gerekiyorsa biz bunu yaparız. Bundan da taviz vermeyiz. Bunu zaten biz kendilerine her zaman söyledik ve söylüyoruz.

"MÜTTEFİKİMİZİN BÖYLE BİR İSTEĞİNİN OLMAMASI GEREKİR"

Bundan sonraki süreçte de NATO’da müttefiksek, NATO müttefiki olarak bizim ittifak halinde olduğumuz ortağımızın böyle bir şeye tevessül etmemesi gerekir. Yine aynı şekilde bundan sonraki süreçte de Türkiye’nin temel önceliklerinden olan bu meselede beraber çalışmamız gerektiği hususunda bugün de mutabakata vardık. Orada da kendilerinin olumsuz bir yaklaşımı olmadı."