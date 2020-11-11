Gezi olaylarında çevre adına sokakları yakanlara ve esnafın malını yağmalayanlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fidan dikimi seferberliğinin aynı kişilerce kötülendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yerleşkesinde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" fidan dikimi programında açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl 11 Kasım tarihinin Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilmesinin ardından 11 milyon fidan ekildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl da 81 ilde 83 milyon fidan dikildiğini aktardı.

"GEZİ'DE SOKAKLARI YAKANLAR..."

Gezi olaylarında çevre için her şeye zarar veren Gezi grubuna seslenen Erdoğan, "Gezi olaylarında güya çevre adına sokakları yakanlar, esnafın malını mülkünü yağmalayanlar, koro halinde fidan dikimi seferberliğimizi kötüleme yarışına girdi.

"PKK'NIN YAKTIĞI ORMANLARDAN BAHSETMİYORLAR"

Bizi haksızca eleştirenler, dikkat ederseniz PKK'lı teröristlerin yaktığı ormanlardan hiç bahsetmiyor. Bize çevre konusunda ders vermeye kalkanlar, bölücü örgütün çevre terörünü ağızlarına dahi almıyor. Bu güruh, milletin coşkusunu paylaşmak, ağaç seferberliğine destek vermek yerine çıktılar 'Kasım ayında fidan mı dikilir?' diyerek yapılan işe çamur atmaya kalktılar. İşin uzmanları tarafından cehaletleri yüzlerine vurulunca da bu sefer '11 milyon fidanın 9 milyonu kurur' iddiasıyla suç bastırmaya çalıştılar.

"YİNE ÇUVALLADILAR"

Ancak daha önceki her iddialarında olduğu gibi bunda da yine çuvalladılar. 'Birkaç aya kurur' dedikleri fidanlar toprağa daha sıkı sarılarak onları mahcup etti. Kalbi nefretle kuruyanlara inat geçen sene diktiğimiz fidanların hemen hepsi hamdolsun bu yıl boy veriyor, filiz veriyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gezi'de çevre için sokakları yakanlar, fidan seferberliğimizi kötüledi VİDEO



PROGRAMA 4 ÜLKE KATILDI

Türkiye'nin fidan dikme seferberliğinin dalga dalga diğer ülkelere yayıldığını belirten Erdoğan, "geleceğe nefes" sloganıyla çıktıkları bu yolda bugün artık "dünyaya nefes olma" hedefiyle işlerin yürütüldüğünü söyledi.

Erdoğan, bu yılki programa, Azerbaycan'dan Bosna Hersek'e, Malta'dan Kosova'ya, Senegal'den KKTC'ye, Libya'dan Tataristan'a dost ve kardeş 30'a yakın ülkenin destek verdiğini ifade ederek yapacakları canlı bağlantılarla 4 kardeş ülkede fidan dikimi gerçekleştireceklerini kaydetti.

Bu fidanların tıpkı geçen sene diktikleri yaklaşık 14 milyon fidan gibi Türkiye'nin güzelliğine güzellik katacağına işaret eden Erdoğan, davetlerine icabet ederek ağaç sevgisini bir seferberlik haline dönüştüren, fidan dikimini bir memleket meselesi olarak gören millete şükranlarını sundu.

Programı takip eden 60'a yakın ülkenin diplomatik temsilcilerine bu heyecanı paylaştıkları için teşekkür eden Erdoğan, fidanların dikiminde, bakımında, muhafazasında emeği geçen herkesi tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz, tabiatla kardeş, ağaçla, çiçekle, yeşille, toprakla dost bir milletiz. Ağaca, bitkiye, hayvanata değer veren, onların hukukuna saygı gösteren güzel bir geleneğe sahibiz. Son nefesinde ağaç dikmeye özendirilen, tabiatı korumayı hayırlı işlerden sayan bir medeniyetin, kültürün mensubuyuz. Şiirlerimizden türkülerimize, hikayelerimizden özdeyişlerimize kadar hayatımızın her alanında bu geleneğin izlerini görüyoruz."





"TOPRAK VEFALI BİR DOST VE ARKADAŞTIR"

Aşık Veysel'in "Kara Toprak" türküsünün sözlerinin bir bölümünü okuyan Erdoğan, "Bizim için toprak, üzerinde hayatımızı idame ettirdiğimiz yer olmanın ötesinde, toprak vefalı bir dost ve arkadaştır. Bu dünya hepimizin ortak serveti, tüm canlıların ortak mekanıdır." dedi.

Hazreti Muhammed'in tabiatın korunmasını istediğini, ümmetine ağaç dikmeyi ve ekin ekmeyi tavsiye ettiğini hatırlatan Erdoğan, Hazreti Muhammed'in "Müslüman bir ağaç diker ve o ağaçtan insan, hayvan veya kuş istifade ederse bu kıyamet gününe kadar o kimse için sadaka olur." dediğini belirtti.

Büyüklerin geçerli bir sebep olmadan bir tek dalın kırılmasına, bir tek çiçeğin koparılmasına dahi razı olmadığını dile getiren Erdoğan, "Önünden akıp giden derenin veya gürül gürül akan çeşmenin suyuyla abdest alırken bile israf etmeme hassasiyetiyle davranırlardı." ifadelerini kullandı.