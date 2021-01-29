Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda fiyat artışlarının önümüzdeki süreçlerde çok daha kontrollü bir şekilde yürütüleceğini söyleyerek, "Vatandaşın bu noktada ezilmesine tahammül edemeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldıktan sonra, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gıda fiyat artışlarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, önümüzdeki süreçlerde fiyatların çok daha kontrollü bir şekilde yürütüleceğini söyledi.

Esnafın haksız fiyat artışlarının kontrol altına alınmaması halinde ciddi yaptırımlar uygulanabileceğini belirten Erdoğan, "Vatandaşın bu noktada ezilmesine tahammül edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fiyat artışlarına yönelik açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

GIDAT FİYAT ARTIŞINDA 'KONTROL'

"Esnaflarımızın gerek sebzede gerek meyvede vesaire, hatta bakliyatta çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Bunun için de Ticaret Bakanlığımız yoğun bir çalışmanın içerisinde. Öyle zannediyoum ki; önümüzdeki bir ay içerisinde bu işi çok daha kontrollü bir şekilde ilerleteceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gıda fiyat artışını kontrollü yürüteceğiz VİDEO

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"VATANDAŞIN EZİLMESİNE TAHAMMÜL EDEMİYORUZ"

Çünkü vatandaşın bu noktada ezilmesine tahammül edemiyoruz. Bu tabi beyaz ette, krımızı ette de aynı şekilde bu süreci takipte tutuyoruz. Tutamaya da devam edeceğiz. Buradan bütün esnaflara sesleniyorum.

"VATANDAŞA ZULMETMEYİN"

Siz bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Bunun için de lütfen işinizi hakkıyla yapın. Vatandaşımıza da zulmetmeyin. "

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