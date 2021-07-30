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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile görüştüğü bildirildi.
- AA
- 30.07.2021 - 17:00
- Güncelleme : 30.07.2021 - 17:02
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü ikili temaslarını Türkiye'ye gelen Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile görüşerek sürdürdü
GÖRÜŞME BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.