Euro
10.0124
-0.56%
Dolar
8.4232
-0.38%
Altın
493.68
-0.71%
Borsa
1.387
-0.33%
Bitcoin
329.551
-2.76%
EXEN Coin
24.00
-3.30%
33ºC
İstanbul
Güneşli 33 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile görüştüğü bildirildi.
    • AA
    • 30.07.2021 - 17:00
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 17:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü ikili temaslarını Türkiye'ye gelen Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile görüşerek sürdürdü

    GÖRÜŞME BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir