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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
- 12.07.2022 - 20:48
- Güncelleme : 12.07.2022 - 20:54
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadeler kaydedildi:
İkili ilişkiler görüşüldü
"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo görüşmede, karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı." ifadeleri kullanıldı.