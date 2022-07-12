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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.