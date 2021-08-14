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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüştü
Basına kapalı yapılan görüşmede, iki ülke ilişkilerinin ele alındığı belirtildi.
- AA & Ensonhaber
- 14.08.2021 - 15:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile İstanbul'da görüştü.
İki liderin Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
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Erdoğan'ın, görüşme öncesinde Conde'ye İstanbul manzarasını gösterdiği görüldü.
Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin masaya yatırıldığı kaydedildi.