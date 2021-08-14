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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüştü

    Basına kapalı yapılan görüşmede, iki ülke ilişkilerinin ele alındığı belirtildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 14.08.2021 - 15:14
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile İstanbul'da görüştü.

    İki liderin Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

    CONDE İLE VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDE BİR ARAYA GELDİ

    Erdoğan'ın, görüşme öncesinde Conde'ye İstanbul manzarasını gösterdiği görüldü.

    Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin masaya yatırıldığı kaydedildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüştü #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüştü #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüştü #3

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