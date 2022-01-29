Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da evini teslim alan aileye misafir oldu

Konut ve iş yeri teslimi programına katılan Erdoğan'a, 21 yıl önce çektirdiği fotoğrafla sürpriz yapıldı. Erdoğan, Sarıyıldız ailesini evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, törendeki konuşmasında, sel felaketinin ardından verdikleri sözü tutmanın bahtiyarlığı içinde olduklarını belirtti. Konuşmasının ardından Erdoğan, bazı vatandaşlara ev ve iş yerlerinin anahtarlarını teslim etti.

ERDOĞAN'A GİRESUN'DA FOTOĞRAF SÜRPRİZİ

Muhammet Sarıyıldız adlı vatandaşın 21 yıl önce Dereli'de çekilmiş bir fotoğrafını göstermesi üzerine Erdoğan, "Ben cezaevinden çıktıktan sonra Dereli'ye gelmişim. Burada da konuşma yapmışız 21 yıl önce, nereden nereye..." diye konuştu.

AİLENİN EVİNE MİSAFİR OLDU

Erdoğan, programın ardından, evini teslim alan Sarıyıldız ailesini ziyaret etti. Eve misafir olan Erdoğan, aileyle bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayrıca, burada nar suyu ikram edildi.

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