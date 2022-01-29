Millete karşı hep samimi olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Giresun'da verdiği sözleri Ankara'da unutanlardan olmadık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da AK Parti İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, Giresunlulara verilen sözlerin yerine getirilerek sel felaketinin yaralarının sarıldığını söyledi.

"DERTLERİNE DERMAN OLABİLDİĞİMİZ İÇİN BAHTİYAR HİSSEDİYORUZ"

"Afetzede kardeşlerimizin dertlerine derman olabildiğimiz için kendimizi bahtiyar hissediyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara her zaman dürüst olduklarının altını çizdi.

Giresun'da verilen sözleri Ankara'da unutan siyasetçilerden olmadıklarını da sözlerine ekleyen Erdoğan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bugün hem Giresunla hasret gideriyor, hem de açılış heyecanını birlikte yaşıyoruz. Dereli'yi ziyaret ettik. Afeti haber almaz tüm birimleri harekete geçirerek kimseyi sahipsiz, çaresiz bırakmadık. Giresunlulara söz verdiğimiz gibi sel felaketinin yarlarını sarmayı başardık. Bugün inşası tamamlanan afet konutları, işyerleri ve altyapıların açılışını gerçekleştirdik. Afetzede kardeşlerimizin dertlerine derman olabildiğimiz için kendimizi bahtiyar hissediyoruz. Giresun merkeze geçerek bizleri bekleyen onbinlere hitap ettik. Açılışını yaptığımız eser, hizmet ve yatırımların hayırlı olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Giresun'da verdiği sözleri Ankara'da unutanlardan olmadık VİDEO







"BİR DAHA BENZER ACILARIN YAŞANMAMASI İÇİN YOĞUN ÇABA HARCIYORUZ"

Bir taraftan afetlerin izlerini ortadan kaldırırken, benzer acıların tekrar yaşanmaması için yoğun çaba harcıyoruz. Devletimizin ilgili kurumları koordinasyon içinde riskli alanların belirlenmesi için çalışıyor. Nerede bir eksik, hata, sorun varsa hemen oraya müdahale ediliyor. Bu mücadelenin başarılı olması, halkımızın destek vermesine bağlıdır.

İklim değişikliğinin ülkemizi de etkilediği dönemde bu meseleyi görmezden gelme lüksümüz yoktur. Çevre konusunda daha fazla hassasiyet göstereceğinize inanıyorum.





"ASLA POPÜLİZM YAPMADIK"

Hiçbir engel tanımadan Türkiye'yi büyütmeye, güçlendirmeye devam ediyoruz. Bugün de Giresun'da her açıdan verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. Giresunla kardeşliğimizi yeniledik, muhabbetimizi güçlendirdik. Yarın Trabzon'da olacak, orada da dolu dolu bir program icra edeceğiz. Kışa, kara, soğuğa, sıcağa aldırmadan hizmet yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Biz Türkiye'ye hizmet yolunda hiçbir engel tanımadık. Biz bu millete efendilik yapmak üzere değil, hizmetkar olmak üzere geldik.

Asla popülizm yapmadık. Giresun'da verdiği sözleri Ankara'da unutanlardan olmadık. Milletimize karşı hep samimi olduk, dürüst davrandık. Yalanı, iftirayı, hakareti kapımıza yaklaştırmadık. Biz icraatımızla konuşuruz. Türkiye'yi tarihinin en büyük kalkınma hamlseyi buluştururken hiçbir şehrimizi ihmal etmedik. Son 19 yılda Giresun'a 27 milyar lira tutarında yatırım yaptık."