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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi.

Erdoğan, PKK'nın silah bırakmasından sonra yaşanacak ekonomik iyileşmeye dikkat çekerek şöyle konuştu:

"YATIRIMCILARI KAZAN-KAZAN ANLAYIŞI İLE YATIRIMA DAVET EDİYORUM"

"Uluslararası girişimcileri, kazan-kazan anlayışıyla ülkemizin ekonomik bakımdan bakir bölgelerine yatırım yapmaya çağırıyorum.

Terör sebebiyle 40 yıldır ülkemize kullandırılmayan kaynakları harekete geçirmeye zaten başlamıştık.

"TÜM MADENLERİMİZİ MİLLETİMİZİN EMRİNE AMADE KILACAĞIZ"

Petrol başta olmak üzere tüm madenlerimizi süratle milletimizin emrine amade kılacağız. Tekstilden makinaya, sanayinin tüm alanlarında yeni tesislerin inşasını teşvik edecek, destek vereceğiz.

Tarihi ve tabi güzellikleriyle eşsiz hazinelere sahip bölgemizi, turizmin en gözde destinasyonu haline getireceğiz.

"YENİ BİR DÖNEM BİZİ BEKLİYOR"

Güneydoğumuzun mümbit topraklarını sulamadan tohuma her alanda verimli tarım projeleriyle buluşturup, gıda sektöründeki küresel liderliğimizi pekiştireceğiz.

Bilhassa gençlerimizi ve kadınlarımızı sosyal ve ekonomik gelişmemizin öncü aktörleri haline getireceğiz.

Velhasıl, sadece güvenlik ve huzur bakımından değil, turizmden kültüre, yatırımlardan sosyal barışa kadar pek çok konuda yeni bir dönem bizi bekliyor."