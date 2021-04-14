Türkiye'nin havadan havaya füze teknolojisi olan sayılı ülkelerden biri olmayı başardığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç teknisyen ve mühendislerin geliştirdiği füzenin atış videosunu yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yerli ve milli silahlarla Türk Savunma Sanayii ayağa kalktı.

Yapılan sayısız proje ile dünyada silah üretiminde sayılı ülkeler arasında yerini alan Türkiye, bu başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün, Türkiye'nin havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardığını belirterek son projeyi tanıttı.

Genç teknisyen ve mühendislerin geliştirdiği füzeye ilişkin bir video yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebriklerini iletti.

"GENÇLERE MAŞALLAH"

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu. Gençlere maşallah." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktuğ projesinde hava füzesi Bozdoğan'ın ilk atışı başarılı VİDEO

