Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Şehir Hastanesi'ni hizmete açtı

Erdoğan, Göztepe Şehir Hastanesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak güçtedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi açılış törenine katıldı.

Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye dayatılmak istenen haritalara ve baskılara çok net bir dille cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dayatılan haritaları yırtıp atarız VİDEO

"YA SİYASETİN YA DİPLOMASİNİN DİLİYLE ANLAYACAKLAR"

Erdoğan, "Ülkemize karşı kurulan ittifakların gerisinde bunun verdiği telaş ve korku bulunuyor. Biz her mesajımızda ülkemizin adil olmak kaydıyla her paylaşıma hazır olduğunu vurguluyoruz. Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar. Ya siyasetin, diplomasinin diliyle anlayacaklar, ya da sahada yaşayacakları acı tecrübeyle anlayacaklar."ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

SAĞLIK ATILIMLARININ KORONA SALGININA ETKİSİ

"Dört sene önce son yolculuğuna uğradığımız hocamızın ismini böyle bir eserde yaşatmaya çalıştık. Bir kez daha Allah'tan rahmet yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyorum.

Türkiye'nin sağlıktaki atılımları koronavirüs döneminde çok iyi anlaşılmıştır. Ülkemizdeki kimi kesimlerin yere göğe sığdıramadıkları bazı devletlerin bu konuda ne kadar sıkıntıda olduğu salgın vesilesiyle ortaya çıkmıştır.

Türkiye, salgını 40 bin yoğun bakın yatağı, 246 bin yatak kapasitesi, 4 binin üzerinde tedavi kurumu, hepsinden önemlisi bir milyon 100 bin sağlık ordusuyla karşılamıştır.

16 ŞEHİR HASTANESİ FAALİYETE GEÇTİ

Bugün hizmete açtığımız Göztepe Prof Dr Süleyman Yalçın Şehir Hastanesiyle ülke genelinde 16 şehir hastanesini faaliyete almış bulunuyoruz. Hastanenin ikinci etabı da 350 yatak kapasitesiyle hizmet verecektir.

Kurduğumuz güçlü sağlık altaypısı sayesinde ayyuka çıkan tıkanıklıkların önüne geçilmiştir. Artan vaka sayısına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır.

MASKE VE MESAFE KURALI İHLALLERİ

Temizlik, maske, mesafe kurallarına daha titiz bir şekilde davranmaya davet ediyorum. Bilim henüz kesin bir çare üretememiştir. Aşı çalışmalarından en kısa sürede somut bir sonuç alınmasını temenni ediyorum.

Sürekli söylememize rağmen maalesef Türkiye'nin dört bir yanında bu tavsiyelere uyulmuyor. Düğünlerde mesafe diyoruz uyulmuyor, maske diyoruz uyulmuyor.

Kurallara uygun hareket edilmelidir. Kapalı alanlarda cayır cayır sigara içilmeye devam ediliyor. İnsanımız adeta kendisinin katili. Bunu söylediğimiz zaman vatandaşımızın ağrına gidiyor.

Biz halkımızı seviyoruz ve onların sağlığını çok ama çok önemsiyoruz. Maskeye dikkat edelim aksi takdirde sonu ölüme kadar giden yolun kapısını açmış oluruz.

"SALGINLA HEP BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİYİZ"

Bunu hep birlikte başarmalıyız. Doktorlarımız, sağlık memurlarımız, hemşirelerimiz canı pahasına, gece gündüz demeden çalışıyor ama vatandaşlarımız buna uymalıdır.

Dün Ankara-Niğde arası yolun açılışını yaptık. Durmuyoruz, devam ediyoruz ve bunları başaracağız. Çünkü bu millet en güzeline layık. Nice sinsi saldırılar nedeniyle vaktini heba eden Türkiye'nin aynı tuzağa düşmesine izin vermeyeceğiz. milletimizin birliğini beraberleriğini güçlendirmesi için elimizden gelen çabayı sürdüreceğiz.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAYA DEVAM"

Gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin siyasi ,ekonomik, askeri her alanda daha da büyümesi ve güçlenmesi için daha çok gayret göstereceğiz.

Milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini korumak suretiyle güçlendirilmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeyi sürdüreceğiz. Devletimizin her alanda hedeflerimize ve hayallerimize uygun güce kavuşması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."