Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Stadyumu'nun açılışını gerçekleştirdi

20 bin kişilik stadyum, Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Törene Erdoğan ile Alpay Özalan'ın diyaloğu damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Stadı Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı törende, stadyumla ilgili yatırım bedelinin 400 milyon Türk Lirası olduğunu açıkladı.

Bir dönem Göztepe'de forma giyen Fevzi Zemzem'i hatırlatan Erdoğan, stadyumun İzmir'in şanına yakıştığını söyledi.

20 BİN KİŞİ KAPASİTELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 bin kişi kapasiteli stadyumda uluslararası müsabakaların oynanabileceği konusundaki temennisini paylaştı.

Törende AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçen diyalog dikkat çekti.

ÖZALAN: DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNU GETİRİRSEK TEŞEKKÜR ETMİŞ OLURUZ

Özalan,"Sayın Cumhurbaşkanım, gerçekten muhteşem bir stat. Zat-ı âlinizin riyasetinde ülkemiz her alanda olduğu gibi sporda tesisleşmede de çağ atlamıştır. Size böyle kuru kuru teşekkür değil de, ya kulüpler bazında ya da milli takımlar bazında size bir Dünya Şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonluğu getirirsek teşekkür etmiş oluruz. Onun için mücadelemizi vereceğiz." dedi.

ERDOĞAN: BU İŞ MÜTEAHHİTLİĞE BENZEMEZ

Erdoğan da "Doğru diyorsun. Bu kadar emekten sonra marifet iltifata tabiidir. Futbol Federasyonu Başkanımız da (Nihat Özdemir) orada. Bu iş müteahhitliğe de benzemez. Artık daha çok çalışacağız, hep birlikte inşallah." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Alpay Özalan arasında geçen diyalog ViDEO