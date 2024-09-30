Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gözünü kan bürümüş siyonistler bölgemizi ateşe atıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasının önemli bir kısmını İsrail'in saldırılarına ayıran Erdoğan saldırılara tepki göstererek, "Biz bu zulme, bu barbarlığa asla rıza göstermeyiz" dedi.

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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen Kabine Toplantısı sona erdi.

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken mesajlar verdi.

ANA GÜNDEM GAZZE VE LÜBNAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ana gündem maddesi İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan'ı hedef alan katliamı ve savaşın bölgeye yayılma riski oldu.

Uluslararası toplumun İsrail'e karşı sessiz kalmaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Filistin ve Lübnan'a sahip çıkmak insanlığa sahip çıkmaktır" dedi.

"GÖZÜNÜ KAN BÜRÜMÜŞ SİYONİSTLER BÖLGEMİZİ ATEŞE ATIYOR"

"Gözünü kan bürümüş bir avuç radikal siyonist bölgemizi ve dünyayı ateşe atmaktadır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenlik konseyi gerekli iradeyi göstermezse Genel Kurul’un 1950 tarihli Barış İçin Birlik Kararında olduğu gibi kuvvet kullanma tavsiyesinde bulunma yetkisi süratle devreye alınmalıdır. İsrail'in haydutluğuna daha fazla sessiz kalınamaz. Zulme en büyük tepkiyi müslümanlar vermelidir. Kardeşlerimize önce biz sahip çıkmazsak, başkalarının destek olmasını zaten bekleyemeyiz" ifadelerini kullandı.

"BİZİM TÜM DÜNYAYA LİDERLİK YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e yönelik tepkisinde şunları kaydetti:

Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’da yaşanan zulme en büyük tepkiyi, İslam ülkeleri vermelidir. Müslümanlar olarak, zulmü engelleme ve mazluma el uzatma noktasında, bizim tüm dünyaya liderlik yapmamız gerekiyor. Kardeşlerimize önce biz sahip çıkmazsak, başkalarının destek olmasını zaten bekleyemeyiz. Ancak bu konuda ilk günden beri maalesef ciddi bir zafiyet yaşanıyor. İsrail hükümetini, Hamas’ın kabul ettiğini açıkladığı ateşkese zorlayacak ekonomik, ticari ve diplomatik adımlar atılmıyor. Bu atalet karşısında üzüntü duyduğumuzu özellikle söylemek isterim.

"FİLİSTİN HER MÜMİN KULUN ÖNÜNDEKİ BİR SINA KAĞIDIDIR"

Oysa bugün Merhum Cahit Zarifoğlu’nun o veciz ifadesiyle “Filistin Her mümin kulun önündeki bir sına kağıdıdır" Bugün Filistin ve Lübnan’a sahip çıkmak, insanlığa sahip çıkmak; barışa, farklı inançların bir arada yaşama kültürüne sahip çıkmak demektir. Bugün İsrail, katliam politikalarıyla nesiller boyu devam edecek husumet tohumları serpmekte; ona destek verenler de bu suça ortak olmaktadır. İsrail, dozunu artırdığı devlet terörüyle sadece uluslararası hukuka olan inancı değil, kendisine destek veren ülkelerin itibarını da yok etmektedir.

"ZULME ASLA RIZA GÖSTERMEYİZ"

Gözünü kan ve nefret bürümüş bir avuç radikal siyonist, bölgemizi ve tüm dünyayı ateşe atmaktadır. Açık söylüyorum, biz bu zulme, bu barbarlığa asla rıza göstermeyiz. Siyonist lobinin şahsımızı hedef alan hadsizliklerine de boyun eğmeyiz. Ne pahasına olursa olsun bugüne kadar hakkı haykırmaktan çekinmedik, hiçbir zaman da çekinmeyeceğiz. İslam alemini ve dünyanın vicdan sahibi tüm ülkelerini bu modern barbarlığa karşı birleşmeye davet ediyorum.

"İSLAM ALEMİNİ HAREKETE GEÇMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

İsrail’e karşı “insanlık ittifakının” kurulmadığı her gün, bilinmelidir ki, tehlike daha da büyüyecektir. İsrail’in uyguladığı mezalimin yol açtığı sorunlar, eninde sonunda herkesin kapısını çalacak. Tıpkı DEAŞ gibi, tıpkı YPG saflarında kan döken yabancı teröristler gibi İsrail’in saldırılarının etkileri katliamı tribünden seyredenlere de ulaşacak. Türkiye olarak, insanlığın aynı yanlışa tekrar düşmesini istemiyoruz. Müslüman, Musevi, Hristiyan demeden bölgemizdeki herkesin huzuru için uluslararası toplumu ve İslam alemini harekete geçmeye çağırıyoruz.