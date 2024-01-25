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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti lideri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti lideri ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ile iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.