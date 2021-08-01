Euro
10.0365
-0.32%
Dolar
8.4381
-0.21%
Altın
492.59
-0.93%
Borsa
1.393
0.09%
Bitcoin
347.000
0.18%
EXEN Coin
24.50
-3.54%
28ºC
İstanbul
Açık 28 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Garibaşvili orman yangınları için de geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
    • AA
    • 01.08.2021 - 21:47
    • Güncelleme : 01.08.2021 - 22:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı ile görüştü

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile telefonda görüştü.

    GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

    Görüşmede, Türkiye-Gürcistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten ve yangınla mücadelede desteklerini ifade eden Gürcistan Başbakanı Garibaşvili’ye teşekkür etti.

    BÖLGESEL KONULAR DA ELE ALINDI

    Türkiye-Gürcistan stratejik ortaklığının böyle günlerde daha anlamlı hale geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan’ı bölgesel iş birliğinin anahtarı olarak gördüklerini ifade etti.

    Özellikle bölgesel ulaştırma ve enerji nakil hatlarının verimliliği ve güvenliği açısından birlikte hareket etmenin zaruri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanların ve Milletvekillerinin başarıyla yürüttüğü Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan üçlü mekanizmasını liderler düzeyinde de canlandırmak istediklerini dile getirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı ile görüştü #1

    ETİYOPYA BAŞBAKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile telefonda görüştü.

    Görüşmede, Türkiye-Etiyopya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Etiyopya’nın huzur ve istikrarına büyük önem atfettiklerini belirterek, Türkiye’nin Etiyopya’ya her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini dile getirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı ile görüştü #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir