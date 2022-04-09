Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik güçleriyle iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baltalimanı Polisevi’nde, "Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli ile İftar Programı"na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan'ın 8. gününde, güvenlik güçleriyle iftar programında buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Rabbimden bizleri bayrama da bizi esenlikle kavuşturmasını niyaz ediyorum. Türkiye uzun süren terörle mücadelesinde on binlerce şehit vermiş bir ülkedir. Buna rağmen daima hukuk devleti sınırları içinde yürüttük. Hamdolsun sınırlarımız içinde, bitirme noktasına getirdiğimiz terörle mücadele sürecimizi alnımızın akıyla bugünlere ulaştırdık. Artık onları gizlendikleri inlerinde bulup tepelerine iniyor, başlarını eziyoruz."

"Türkiye bölgesindeki krizlere, sığınmacı akınlarına rağmen dünyanın en huzurlu ülkelerinden biri olarak öne çıktı."



Ayrıntılar gelecek...