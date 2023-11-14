Cumhurbaşkanı Erdoğan Hacer Muhterem Coşan'ın cenazesine katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum ilahiyatçı Mahmud Esad Coşan'ın vefat eden eşi Hacer Muhterem Coşan için Eyüpsultan Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde hazır bulundu.

AA

Tasavvuf Mürşidi Mahmud Esad Coşan Hocaefendi’nin 4 Şubat 2001 günü vefat ettiği biliniyor.

Ailede bir cenaze süreci daha yaşanıyor.

Merhum Mehmed Zahhid Kotku’nun kızı, Mahmut Esad Coşan’ın eşi ve Muharrem Nureddin Coşan’ın da annesi Hacer Muhterem Coşan Hanım, hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazeye katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aileyi acı gününde yalnız bırakmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan merhum ilahiyatçı Mahmud Esad Coşan'ın vefat eden eşi Hacer Muhterem Coşan için Eyüpsultan Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

"Saliha hatunlara asil bir örnek olarak yaşadı"

Bir diğer yandan Muharrem Nureddin Coşan, annesinin vefatını şu ifadelerle duyurdu;

Sevgili annem, yüreği ömrü boyunca tek hak din olan İslam yolunda sevdayla atarak, metanet ve dirayet timsali karakteriyle Saliha hatunlara asil bir örnek olarak yaşadı. Dünya hayatını bu pazartesi günü tamamladı, mekanı Firdevs Ala olsun.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)