Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenaze törenine katıldı

Hafız Abdullah Nazırlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'deki programlarını iptal ederek dün vefat eden Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenaze törenine katılmak üzere uçakla Elazığ Havalimanına geldi.

Havalimanında il protokolü tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazırlı için İzzetpaşa Camii'nde düzenlenecek olan cenaze namazına katılmak üzere hareket etti.

HAFIZ ABDULLAH NAZIRLI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cenaze törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Nazırlı'nın cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cenazede bir de konuşma yaptı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"VASİYETİNİ İFA ETTİK"

"Çok değerli hocamızı Hakk'a uğurlamak için burada bulunuyoruz. Elazığ'da deprem konutlarının sahiplerine teslimi için geldiğimizde, hocamızı hastanede ziyaret edelim istedik. O gün hastanede kendisini ziyaretimizde, Diyanet İşleri Başkanımız, bakan ve vekil arkadaşlarımız da yanımızdaydı. O gün bir vasiyet olarak kabul ettik, gerek bu fakirden, gerek Diyanet İşleri Başkanımızdan bu görevi ifa etmemizi istedi. Biz de inşallah bu görevi ifa edeceğiz dedik. Bugün Hakk'a uğurlama merasiminde biz de bulunuyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafız Abdullah Nazırlı'yı bu sözlerle uğurladı- İZLE



"KİTABIMIZA SAHİP ÇIKACAK HAFIZLAR YETİŞTİRDİ"

Uzun zamandır hocamızı tanıyoruz. Az önce Diyanet İşleri Başkanımızın ifade ettiği gibi, binlerce hafızı yetiştirmek suretiyle bizim her şeyimiz olan kitabımıza sahip çıkacak hafızları yetiştirdi. Sabah namazından sonra başlardı öğrenci yetiştirmeye, yaşça daha farklı olanları yetişrirdi. Yatsıdan sonra durmaz yine aynı şekilde...





"HALİMİZ NE OLACAK DİYE KENDİMİZE SORDUK"

Abdullah Nazırlı hocamı, evinde de hoş sohbetleri ile dinledik. Eserlerinde de bu hoş sohbet emarelerini gördük, görüyoruz. Rabbim evlatları ile devamını nasip etsin. Allah'ın ayetlerini 106 yıl sonra nasıl hatırlıyor, nasıl okuyor diye görünce, bizlerin hali ne olacak diye kendimize de sorduk."







