Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafta içi uygulanan kısıtlama devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafta içi uygulanan kısıtlama devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma kısıtlamasının devam edeceğini duyurdu.

Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgınla mücadele kapsamında uygulanan tedbirlere değindi.

Normalleşme adımları ile esnetmelerin başlayacağını belirten Erdoğan, 81 ilin vaka sayılarına göre 4 renk ile haritalandığını söyledi.

"HAFTA İÇİ KISITLAMASI TÜM İLLERDE SÜRECEK"

Bu kapsamda hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, "Tüm illerde, akşam 21.00 ile sabah 05.00 arası sokağa çıkma yasağı sürecek" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kontrollü normalleşme adımlarını açıkladı VİDEO

<br />

(Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu), çok yüksek riskli (kırmızı))