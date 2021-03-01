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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafta sonu kısıtlaması yüksek ve çok yüksek illerde devam edecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafta sonu kısıtlaması yüksek ve çok yüksek illerde devam edecek

    Hafta sonu kısıtlamasına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşük ve orta riskli illerde yasağın sona erdiğini açıkladı.
    • AA
    • 01.03.2021 - 20:25
    • Güncelleme : 01.03.2021 - 20:28
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme adımlarını açıkladı.

    Erdoğan: "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek."

    AYRINTILAR GELECEK...

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