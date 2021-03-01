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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafta sonu kısıtlaması yüksek ve çok yüksek illerde devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafta sonu kısıtlaması yüksek ve çok yüksek illerde devam edecek
Hafta sonu kısıtlamasına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşük ve orta riskli illerde yasağın sona erdiğini açıkladı.
- AA
- 01.03.2021 - 20:25
- Güncelleme : 01.03.2021 - 20:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme adımlarını açıkladı.
Erdoğan: "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek."