Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafta sonu kısıtlaması yüksek ve çok yüksek illerde devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafta sonu kısıtlaması yüksek ve çok yüksek illerde devam edecek

Hafta sonu kısıtlamasına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşük ve orta riskli illerde yasağın sona erdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme adımlarını açıkladı.

Erdoğan: "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek."

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