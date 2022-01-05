Euro
15.3777
1.49%
Dolar
13.5560
1.10%
Altın
796.9980
1.85%
Borsa
1,998.31
1.77%
Bitcoin
626.209
-0.74%
BTXN Coin
33.90
0.53%
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hak-İş heyetini kabul etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) heyetini kabul etti.
    • DHA
    • 05.01.2022 - 17:25
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 17:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hak-İş heyetini kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

    GÖRÜŞME BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

    Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Vedat Işıkhan ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hak-İş heyetini kabul etti #1


    Görüş Bildir