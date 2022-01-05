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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hak-İş heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hak-İş heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) heyetini kabul etti.
- DHA
- 05.01.2022 - 17:25
- Güncelleme : 05.01.2022 - 17:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
GÖRÜŞME BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Vedat Işıkhan ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.