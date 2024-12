Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakan Fidan yakında Suriye'ye gidecek, onları yalnız bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Mısır'a gitti.

Kahire'de D-8 Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, verdiği mesajlarda Suriye ve Gazze'ye dikkati çekti.

Akabinde dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde yine Suriye vardı.

Suriye'deki yeni döneme dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bölgeye gideceğini ve oradaki yeni yapılanmanın da birlikte olacağının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devam eden sözlerinde şu ifadeler yer aldı:

"SURİYE'DE YENİ EVLER, İŞ ALANLARI, ÜRETİM VE HAYVANCILIĞA YÖNELİK TESİSLER HIZLA OLUŞTURULMALI"

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN BÖLGEYE GİDECEK

"PKK/YPG'NİN UMUTLARI BOŞA ÇIKTI"

"BÖLGENİN GELECEĞİNDE TERÖRİSTLERE YER YOK"

"YENİ DÖNEMDE SURİYE ÇOK FARKLI BİR ŞEKİLDE AYAĞA KALKACAK"

İSRAİL'İN GOLAN TEPELERİ'NDEKİ İŞGALİ

İsrail uluslararası hukuku çiğnemeyi adet haline getirdi. Gazze’de uluslararası hukuku ayaklar altına aldılar, dünya sessiz kaldı. Lübnan’da egemen bir devletin toprağını işgal edip kan döktüler, dünya yine sessiz kaldı. İsrail’in pervasızlıklarına bugün Suriye maruz kalıyor. İsrail'in Golan Tepelerini işgaline yönelik BM Güvenlik Konseyinin 1967'deki 242 numaralı kararı mevcut. Bu kararla İsrail'in Golan Tepelerini işgal etmesi kınanmakla birlikte bölgeden çekilmesi talep ediliyor. Bu kararın yeniden hatırlatılması ve uygulanması için uluslararası toplumun harekete geçmesi önemli. Batılı ülkelerden İsrail işgaline karşı cılız da olsa ses yükselmeye başladı. Halbuki İsrail, sivillerin üzerine ilk bombayı attığında dünya ayağa kalksaydı, İsrail bugün bu işgal adımını atacak cesareti bulamazdı. Biz o gün sessiz kalmadığımız gibi, bugün de Suriye’nin topraklarını işgale kalkışan İsrail’e karşı sessiz kalmadık, kalmayız. İsrail, uluslararası hukukun kendilerini de bağladığını er ya da geç öğrenecek. Biz her zeminde İsrail’i köşeye sıkıştırmaya, hukuka uygun hareket etmeye zorlamaya devam edeceğiz. Ancak Suriye’deki durumdan kendisine fayda sağlamasının da önüne geçmek için uluslararası tüm mekanizmalar etkin bir şekilde kullanılmalı. Burada İsrail’in durdurulması için ABD başta olmak üzere Batılı ülkelere büyük görevler düşüyor. İsrail’in Suriye’nin topraklarını işgalinin kabul edilemeyeceği en gür şekilde ifade edilmelidir. Yarın çok geç olmadan bölgemizdeki huzuru ve istikrarı sürekli tehdit eden İsrail saldırganlığına “dur” denilmelidir. Yoksa İsrail bumerangı yarın onları her şartta destekleyenleri de hedef alır. Dün yaptığımız uyarılara kulak tıkayanlar, doğruları söylediğimizi bugün gördüler. Yarın, pişman olmamak için, bugün yaptığımız uyarıları dikkate alıp gerekli adımları atmalarını tavsiye ediyorum.

"BİZİM AMACIMIZ GÖNÜL BİRLİKTELİĞİNİ SAĞLAMAK"

"SURİYE-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİ ÇOK DAHA FARKLI BİR YERE TAŞIYACAĞIZ"

Bölgesel ve küresel her kriz ve gelişme diplomasi trafiğimizi artırıyor. Görüşmelerimiz, Suriye'nin geleceği, barış süreçleri ve uluslararası iş birliği açısından önemli bir dönüm noktası olabilir. Suriye diplomasimiz kapsamında görüştüğümüz liderlere Türkiye’nin, Suriye’nin egemenliği, toprak bütünlüğü için gayret gösterdiğini anlattım. Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumanın yolu öncelikle terör örgütleri ile mücadeleden geçiyor.



DEAŞ bahanesi ile PKK ve uzantılarına sahip çıkma anlayışında olanlar var. Bu yaklaşım yakın geçmişte Suriye’yi bölünmenin eşiğine getirdi. Biz en başından beri PKK ve uzantılarıyla da, DEAŞ unsurlarıyla da mücadele ettik, ediyoruz. Batılı ülkelerin caddelerinde, meydanlarında nasıl DEAŞ gösteri yapamıyorsa PKK ve uzantıları da yapamamalı. Sadece caddeler meydanlar değil, sosyal alanlardan kültürel mecralara kadar her yerde terör yapılanmaları ile mücadele şart.



Bizim Suriye ile 900 kilometreyi aşkın bir sınırımız var. Bütün bu sınır hattında Esad’a karşı duvarlardan tutun gidiş-gelişlere kadar ciddi manada engelleme adımları attık. Şu an itibariyle yeni yönetimin oluşmasıyla inşallah Suriye-Türkiye ilişkilerini biz çok daha farklı bir yere taşıyacağız.



Dikkatinizi çeken bir şey herhalde vardır. Halep'teki çarşılar, Halep'teki alışveriş yerleri bir anda hareketlendi. Savaştan önce Esad zamanında oraya yaptığım ziyarette, oradaki kapalı çarşının aynen bizim kapalı çarşılar gibi hareketli bir yer olduğunu görmüştüm. Yani orada tarih var, ticaret var. Şu anda da hareket var. İnşallah bu hareket oraya bereketi getirecektir diye düşünüyorum.