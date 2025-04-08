Ekrem İmamoğlu'nun babasının yazlık evinde arama yapıldığı iddia edildi

İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik başlatılan soruşturmalar, yolsuzluk ve kent uzlaşısı başlıkları altında iki ayrı dosyada ele alındı.

Yolsuzluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'rüşvet almak', 'ihaleye fesat karıştırmak', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' gibi suçlamalar yöneltildi.

İMAMOĞLU'NUN EVİNDE ARAMA YAPILDI

Soruşturma kapsamında 19 Mart 2025’te, İmamoğlu dahil 100’den fazla kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Gözaltı sürecinde İmamoğlu’nun Sarıyer’deki konutunda arama yapıldı ve ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

TUTUKLANARAK MARMARA CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİ

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen İmamoğlu, yolsuzluk dosyasındaki suçlamalar nedeniyle tutuklanarak Marmara Cezaevi’ne gönderildi.

Ancak kent uzlaşısı dosyasındaki terör suçlamasından tutuklama talebi reddedildi.

Soruşturmada toplam 48 şüpheli tutuklanırken, 41 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

İMAMOĞLU'NUN BABASININ EVİNDE DE ARAMA YAPILDI

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi'nde, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait Kaz Dağları'ndaki yazlık evde, jandarma ekipleri tarafından arama yapıldığı iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda jandarma ekipleri, ev çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

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ARAMANIN SEBEBİ BİLİNMİYOR

Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmaları sırasında evin çevresine giriş-çıkışlar kontrollü şekilde sağlandı.

Ekiplerin, aramanın ardından bölgeden ayrıldığı öğrenildi.

Aramanın nedeni hakkında resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.