Geçirdiği kalp krizi sonrası hayata veda eden Hakan Füzün için Akhisar’da cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Füzün için Kur’an-ı Kerim okudu.

Manisa’nın Akhisar Ulucami Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı ve AK Parti Akhisar İlçe Başkanı Mehmet Fatih Füzün amcası Hakan Füzün (56), 21 Temmuz'da kalp krizi geçirdi.

Manisa Şehir Hastanesi'nde kaldırılan evli, 3 çocuk babası Füzün’e anjiyo yapıldı.

Füzün, ardından da İzmir Tınaztepe Buca Hastanesi'ne sevk edildi.

Aile dostuydu

Yoğun bakımda tedavisi süren Füzün, dün saat 11.30 sıralarında hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aile dostu olan Hakan Füzün için bugün cenaze töreni düzenlendi.

Dualar etti, Kur’an-ı Kerim okudu

Akhisar’da düzenlenen cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Erdoğan burada yakın dostu için Kur’an-ı Kerim okudu.

AA'nın haberine göre törende Füzün ile aralarındaki dostluktan bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptıkları son görüşmeyi anlattı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Füzün'ün cenaze törenine katıldı VİDEO

“Kardeşliğimiz hep güçlenerek devam etti”

“Değerli kardeşlerim şu anda musallada çok sevdiğimiz bir kardeşimizi ahirete yolcu ediyoruz. Tabii Hakan kardeşimizle uzun bir kardeşliğimiz var. Bu kardeşliğimiz hep güçlenerek devam etti. Güçlenerek bugünlere geldik, şimdi de buradan ayrı bir duamız var. Bugüne kadar özellikle bu vakfiyeyle ilgili gayretleriyle Hakan kardeşimiz hep bu sürecin takipçisi oldu.

“Aramızda özel bir hukuk da vardı”

Bir de aramızda özel bir hukuk da vardı. Kurban bayramlarında ‘illa bana vekalet vereceksin, ben sizin için de aile içinde kurban keseceğim’ derdi. ‘Hakan ben kestim, kesiyorum’ desem de ‘yok ben de keseceğim’ diyordu. Bu son Kurban Bayramı'nda da yine aynısını yaptı ve son görüşmeyi de öyle gerçekleştirdik.

“Sen de hakkını bize helal et”

Hakan sen de hakkını bize helal et. Rabbim cennetiyle, cemaliyle bizleri müşerref kılsın. Tabii ki bu cami vakfiyesinde de aynı kararlılıkla inanıyorum ki Hakan kardeşimizin de görevini devam ettiren kardeşlerimiz olacaktır.”

Erdoğan, Hakan Füzün'ün cenaze törenine katıldı: Aramızda özel bir hukuk vardı VİDEO



