Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakim ve Cumhuriyet Savcıları kura törenine katıldı Sık sık mevcut Anayasa'nın darbe ürünü olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yargı alanında inşallah sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir Anayasa ile taçlandırmak istiyoruz" dedi.

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AA

Türk yargısı, yeni Anayasa yolunda...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmiş dönemde birçok kez darbelerle çelme takılan ve artık hak ve hukuku tartışılan Anayasa'nın değişeceğini bir kez daha yineledi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri kura törenine katılan Erdoğan, mevcut Anayasa'nın darbe ürünü olduğunu söyledi.

"Sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa istiyoruz"

Hakim ve savcılara seslenen Erdoğan, şöyle devam etti:

Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasasıyla karşılamış olmayı içimize sindiremiyoruz. Yargı alanında inşallah sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir Anayasa ile taçlandırmak istiyoruz. Önceliklerimizin en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak vardır. Tuttuğumuz tüm sözler gibi bu idealimizi de hayata geçireceğimizden yürekten inanıyorum.

"Son 21 yılda adalet..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

Şehitlerimize rahmet diliyorum. Adalet hizmeti verenlere teşekkür ediyorum. Milletimizin gözünde, adliye kapısını adaletin kapısı haline getirmek için çaba gösterdik. Ülkemizin demokrasi ve hukuk devleti standartlarını yükselttik. Eğitim, sağlık, adalet ve emniyette reformlara imza attık. Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin takdirini daha net yapabiliyoruz. Rakamlar, Türkiye'nin son 21 yılda adalet hizmetinde aldığı mesafeyi ortaya koymaktadır.

"Hakim ve savcı sayısını 24 bine çıkardık"

2002 yılında 9 bin 349 olan hakim ve savcı sayısını 24 bine çıkardık. Adalet personeli sayımız, 190 bine yükseldi. İnşa ettiğimiz 280 modern Adalet Sarayı ile eksikliklerimizi giderdik. Göz dolduran hizmet binalarına kavuştu. Mahkeme sayılarımızı artırdık. Hataları asgariye indirecek Bölge Adliye ve İdare Mahkemelerini devreye aldık. Yargı süreçlerini basitleştirdik, kolaylaştırdık, hızlandırdık. SEGBİS'i kurduk, elektronik duruşmayı kazandırdık. Askeri yargıyı kaldırarak, askeri suçların sivil mahkemelerde yapılmasını sağladık.

"Nice soruna çözüm bulduk"

Yargıda ihtisaslaşmayı sağladık. Birçok alanda yeni ihtisas mahkemeleri kurduk. Hafta sonu noterlik uygulamalarını başlattık. Yargılamaların uzamasına sebebiyet veren durumları asgariye indirdik. Nice soruna çözüm bulduk. Adalet personeline nöbet ücreti sunduk. Hakim ve savcılarımızın özlük haklarında kayda değer iyileştirmeler yaptık. Attığımız tüm bu adımların yansımaları görüyoruz. Adalet hizmetlerinden memnuniyet artıyor. Depremde can veren 231 yargı çalışanımıza rahmet diliyorum.

"Bizi de şehit edeceklerdi"

17-25 Aralık'ta akla, vicdana, ahlaka sığmayan uyduruk dosyalarla yargımızı bir araç olarak kullandılar. Bu girişimin yargı ve emniyetimize verdiği zarar, 15 Temmuz'daki darbe gibidir. Yargı ve emniyet birimlerimize sızdırdıkları militanları üzerimize saldılar. Devletimizin en hassas kurumlarını hedef aldılar. Ahlaka, hukuka asla uymayan yargıyı bir amaç uğruna kullandılar. Benim 2 korumamı şehit ettiler. Eğer yakalayabilselerdi bizi de şehit edeceklerdi. Ama rabbim fırsat vermedi. Bizleri yakalayamadılar. Ama 10 binler bizi Yeşilköy'de karşıladı, Bay Bay Kemal tankların korumasında Bakırköy'de çayını içti.

"FETÖ ile mücadelemiz artarak devam edecek"

Orada FETÖ’cüler bizi yakalayıp şehitlerimizin izine bizi de koysalardı kendisi sanırım zil çalıp oynardı. Her iki menfur hadisede de milletimizin kurumları yara almıştır. Adli teşkilatımızın kendine gelmesi belli bir süre almıştır. Darbe teşebbüsünün ilk anlarından itibaren yargı camiamız hemen harekete geçerek millete karşı sorumluluğunu yerine getirmiştir. Her ne kadar zaman zaman içeriden çeşitli sabotajlara maruz kalınsa da FETÖ yargılamaları devam etmiştir. Milletimize bir daha böyle acıları tekrar yaşatmamakta kararlıyız. FETÖ ile mücadelemiz artarak devam edecek.

Hakim ve savcılara öğütler

Meslek hayatınızda artık kritik bir eşiği aşıyorsunuz. Türk milleti adına karar verecek yüce bir makamı temsil ediyorsunuz. Adalet hizmetlerinde yapılan hatanın bedeli, sadece bu dünyada değil, ahirette de karşınıza çıkacaktır. Devlet-millet adına müessesinizi korumanızı bekliyorum. Sosyal medyada cübbe giyip, ahkam kesenler asla bizim referansımız olamaz. Adaletin ölçüsü sosyal medyadaki tepkiler değil, kanundur, nizamdır, hukuktur.

"Bu devleti kimse yıkamaz, bu ülkeyi kimse bitiremez"