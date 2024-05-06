Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamas lideriyle görüştü

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İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar sürerken, gözler Kahire'deki görüşmedeydi.

Günlerdir süren görüşmeden bugün 'ateşkes' kararı çıktı.

Mısır'ın Kahire şehrinde gerçekleşen görüşmeler sonrası Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirdi.

Karar sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haniye ile telefonda görüştü.

Kalıcı ateşkes vurgusu

Hamas'ın verdiği ateşkes kararını olumlu bulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in de kalıcı ateşkes için adım atması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan şunları söyledi:

Kabine toplantımız öncesi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.



Sayın Heniyye ile görüşmemizde Gazze’deki çatışmaların ve şiddetin sona erdirilmesi için ortaya konan çabaları ele aldık.



Hamas’ın ara buluculardan aldığı ateşkes önerisini onaylamasını değerlendirdik.



Hamas’ın Türkiye’nin telkinleri ile verdiği kararı olumlu bulduğumuzu ifade ettiğim görüşmede, İsrail’in de kalıcı ateşkes için adım atması gerektiğini vurguladık.



Batılı ülkeler başta olmak üzere tüm tarafları, ateşkes için İsrail’e gereken baskıyı yapmaya çağırıyorum.