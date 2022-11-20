Pençe Kılıç Harekatı'nın başlatıldığı ana dair görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde Bakan Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a harekata dair ayrıntıları anlattığı anlar yer aldı.

İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen hain saldırı sonucu 6 vatandaşımız hayatını kaybederken, 81 vatandaşımız da yaralandı.

Saldırının ardından kahraman askerlerimiz terörü kökünden kazımak için harekete geçti.

Terör saldırılarının ardından Suriye'nin kuzeyi adres olarak gösterilmişti. Bir harekat için hazırlık yapıldı ve düğmeye basıldı.

Endonezya dönüşü bilgilendirme yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekat emrini Endonezya dönüşü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a bizzat bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan vurun emrini verdi

Hulusi Akar'ın operasyona ilişkin brifinginden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör hedeflerinin yok edilmesi talimatı verdi.

Başkomutandan alınan emir sonrası kahraman Türk askeri harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekat emrini verdiği an ViDEO

Operasyonun adı: Pençe Kılıç

Türk Silahlı Kuvvetleri terör hedeflerine karşı Irak ve Suriye'nin kuzeyin "Pençe Kılıç" hava harekatı düzenledi.

Düzenlenen hava operasyonu sonucu terör hedefleri tek tek yok edildi.





Operasyon sonrası uçaklar yuvalarına indi

Diyarbakır ve Malatya'dan havalanan F-16'lar düzenlenen operasyon sonrası sabah saatlerinde yuvalarına indi.



