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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekat emrini verdiği an
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekat emrini verdiği an
- Haber Merkezi
- 20.11.2022 - 11:22
- Güncelleme : 20.11.2022 - 11:43
İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen hain saldırı sonucu 6 vatandaşımız hayatını kaybederken, 81 vatandaşımız da yaralandı.
Saldırının ardından kahraman askerlerimiz terörü kökünden kazımak için harekete geçti.
Terör saldırılarının ardından Suriye'nin kuzeyi adres olarak gösterilmişti. Bir harekat için hazırlık yapıldı ve düğmeye basıldı.
Endonezya dönüşü bilgilendirme yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekat emrini Endonezya dönüşü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a bizzat bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan vurun emrini verdi
Hulusi Akar'ın operasyona ilişkin brifinginden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör hedeflerinin yok edilmesi talimatı verdi.
Başkomutandan alınan emir sonrası kahraman Türk askeri harekete geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekat emrini verdiği an ViDEO
Operasyonun adı: Pençe Kılıç
Türk Silahlı Kuvvetleri terör hedeflerine karşı Irak ve Suriye'nin kuzeyin "Pençe Kılıç" hava harekatı düzenledi.
Düzenlenen hava operasyonu sonucu terör hedefleri tek tek yok edildi.
Operasyon sonrası uçaklar yuvalarına indi
Diyarbakır ve Malatya'dan havalanan F-16'lar düzenlenen operasyon sonrası sabah saatlerinde yuvalarına indi.