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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekat emrini verdiği an

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekat emrini verdiği an

    Pençe Kılıç Harekatı'nın başlatıldığı ana dair görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde Bakan Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a harekata dair ayrıntıları anlattığı anlar yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2022 - 11:22
    • Güncelleme : 20.11.2022 - 11:43
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    İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen hain saldırı sonucu 6 vatandaşımız hayatını kaybederken, 81 vatandaşımız da yaralandı.

    Saldırının ardından kahraman askerlerimiz terörü kökünden kazımak için harekete geçti.

    Terör saldırılarının ardından Suriye'nin kuzeyi adres olarak gösterilmişti. Bir harekat için hazırlık yapıldı ve düğmeye basıldı.

    Endonezya dönüşü bilgilendirme yapıldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekat emrini Endonezya dönüşü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a bizzat bildirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan vurun emrini verdi

    Hulusi Akar'ın operasyona ilişkin brifinginden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör hedeflerinin yok edilmesi talimatı verdi.

    Başkomutandan alınan emir sonrası kahraman Türk askeri harekete geçti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekat emrini verdiği an ViDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın harekat emrini verdiği an #1

    Operasyonun adı: Pençe Kılıç

    Türk Silahlı Kuvvetleri terör hedeflerine karşı Irak ve Suriye'nin kuzeyin "Pençe Kılıç" hava harekatı düzenledi.

    Düzenlenen hava operasyonu sonucu terör hedefleri tek tek yok edildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın harekat emrini verdiği an #2

    Operasyon sonrası uçaklar yuvalarına indi

    Diyarbakır ve Malatya'dan havalanan F-16'lar düzenlenen operasyon sonrası sabah saatlerinde yuvalarına indi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın harekat emrini verdiği an #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın harekat emrini verdiği an #4


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