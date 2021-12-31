Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Karakaya'yı Anma Programı'nda konuştu

Etkilendiği 2 yazarı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunlardan birinin Necip Fazıl Kısakürek, diğerinin ise Hasan Karakaya olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Hasan Karakaya'yı Anma Programı'nda açıklamalarda bulundu.

6 yıl önce vefat eden Hasan Karakaya'yı anan Erdoğan, "Vefatının 6. yılında basınımızın bu cesur kalemini burada bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Rabbim, Hasan kardeşimizden razı olsun. Mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

ETKİLENDİĞİ 2 YAZARI AÇIKLADI

Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada 2 yazarın kendisini etkilediğini söyledi.

"BİRİ NECİP FAZIL KISAKÜREK, DİĞERİ DE HASAN KARAKAYA"

Erdoğan, "Dünyamda 2 kalem var ki beni çok etkilemiştir. Bir üstad Necip Fazıl Kısakürek, diğeri de Hasan Karakaya. Bunlar kalemleriyle malum cephelere her zaman korku salmışlardır. Ama korkmamışlardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 kalem beni çok etkiledi

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"CESUR KALEMİ BİR KEZ DAHA RAHMETLE YAD EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anma programındaki açıklamaları şöyle:

"Bugün, basın dünyamızın mümtaz bir ismini, bir yiğit gazeteciyi anmak üzere buradayız. Hasan Karakaya kardeşimizi ebedi aleme uğurlayalı tam 6 yıl oldu. Hasan Karakaya kardeşimiz kaleminin ciddi manada silahşörüydü. Vefatının 6. yılında basınımızın bu cesur kalemini burada bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Rabbim, Hasan kardeşimizden razı olsun. Mekanını cennet eylesin.

"HALKIN VE HAKKIN SESİ OLMUŞTUR"

Hasan kardeşimizin de dediği gibi esas mesele; şan-şöhret-makam sahibi olmak değildir. Mesele milletimizin 'Allah Razı Olsun' duasına layık olmak geri de hayırla yad edilecek bir miras bırakmaktır. Hasan Karakaya'nın 28 Şubat döneminde verdiği mücadele onun yiğitli beratı olarak hepimizin hafızasına kazınmıştır. Hasan Karakaya halkın ve hakkın sesi olmuştur. Linç edilmek pahasına milletin değerlerini savunmayı sürdürmüştür."