Euro
10.2709
0.01%
Dolar
8.4554
-0.55%
Altın
501.15
0.37%
Borsa
1.441
-0.25%
Bitcoin
410.360
-1.29%
EXEN Coin
37.38
5.56%
22ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 22 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Ruhani ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile ikili ilişkileri ve Filistin'deki son durumu değerlendirdi.
    • AA
    • 16.05.2021 - 15:45
    • Güncelleme : 16.05.2021 - 16:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Ruhani ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Görüşmede, İsrail’in Filistin’deki saldırıları ve Türkiye-İran ilişkileri konuşuldu.

    İSRAİL-FİLİSTİN MESELESİ ELE ALINDI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği saldırılara ve zulme karşı Türkiye olarak tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını ve buna devam ettiklerini belirtti.

    Uluslararası camianın da İsrail’e bu pervasız saldırıları karşısında güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, İslam dünyasının bu kapsamda söylem ve eylem birliği içerisinde olmasının zaruri olduğunu ifade etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Ruhani ile görüştü #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir