Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile ikili ilişkileri ve Filistin'deki son durumu değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail’in Filistin’deki saldırıları ve Türkiye-İran ilişkileri konuşuldu.

İSRAİL-FİLİSTİN MESELESİ ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği saldırılara ve zulme karşı Türkiye olarak tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını ve buna devam ettiklerini belirtti.

Uluslararası camianın da İsrail’e bu pervasız saldırıları karşısında güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, İslam dünyasının bu kapsamda söylem ve eylem birliği içerisinde olmasının zaruri olduğunu ifade etti.