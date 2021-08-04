Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangınlardan sonra sosyal medyada hashtag açanlara "Ne yaparsanız yapın. Yalanla bizi yıkacaklarını mı zannediyorlar. Biz dimdik ayakta duruyor, yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ederken bazı provokatörler sosyal medya üzerinden Türkiye'yi aciz gösterme girişiminde bulunuyor.

Yangınların ardından başlatılan #HelpTurkey hashtag'ine karşılık olarak #StrongTürkiye isimli yeni bir etiket çalışması başlatılmış, yabancı devletleri yardıma çağıran provakatörlere karşı tek yürek olarak "Güçlü Türkiye" sloganıyla yüz binlerce paylaşım yapıldı.

aHaber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyada başlatılan hashtag kampanyası soruldu.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE ÇOK DAHA FAZLASIYLA KARŞILIK BULDU"

"Demek ki bu kadar rahatsız oluyorlar o zaman güçlüyüz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Onun karşılığında Güçlü Türkiye diye hesap açtılar. Yalancının mumu yatsıya kadar bile yanmadı. Öbürü Güçlü Türkiye çok daha fazlasıyla karşılık buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hashtag açanlara: Dimdik ayaktayız VİDEO

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"HASHTAG ATACAKMIŞ DA, NE YAPARSANIZ YAPIN"

Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Biz bu sahtekarlarla savaşa savaşa buraya geldik. Hashtag atacakmış da, ne yaparsanız yapın.

"BİZ DİMDİK AYAKTA DURUYOR, YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Ne yaparsanız yapın, biz dimdik ayakta duruyor, yolumuza devam ediyoruz. Yalanla bizi yıkacaklarını mı zannediyorlar? Türkiye şu anda imkansız Türkiye değil, artık güçlü bir Türkiye var. Güvendiği dağlara da kar yağdı. Birçok sanatçı ben katılmıyorum dedi.

"TÜRKİYE ARTIK SAVINMA SANAYİNDE ÇOK FARKLI YERE GELDİ"

Türkiye artık savunma sanayinde çok farklı bir yere geldi. Daha Başbakan olmamıştım. Seçim kazanmıştık. O zaman oğul Bush iş başındaydı. ABD ziyaretini yaptık. Kendisine 'Biz ortağız ama terörle mücadelede İHA bile vermiyorsunuz' dedim. Dışişleri Bakanı'nı çağırdı. '48 saat içerisinde İHA'lardan Türkiye'ye vereceksiniz' dedi.

"DÜNYADA EN ÜST SEGMENTTE ONLARLA YARIŞIR HALE GELDİ, YAKINDA ONU GÖRECEKSİNİZ"

Bize İHA'lardan verdiler. Bu bize Baykar'ın Türkiye'de İHA'yı yapmasını getirdi. Baykar ardından SİHA'yı yaptı. Üçüncü hamleyle de şu anda dünyada en üst segmentte olanlarla yarışır hale geldi. Yakında onu göreceksiniz."