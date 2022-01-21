Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hastane doluluk oranları anlatıldığı gibi değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hastane doluluk oranları anlatıldığı gibi değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanelerin doluluk oranları ile ilgili konuşarak "Her geçen gün daha da iyiye gidiyoruz" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından kameraların karşısına geçti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaka sayıları ve hastanedeki son durum hakkında açıklamalar yaptı.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Omicron daha da olumlu istikamette gelişmelere vesile oldu. Vaka sayılarında artış var fakat olumlu istikamette geçiş de hızlı oluyor.

Hastanelerdeki doluluk oranları anlatıldığı gibi değil. Hastanelerimizde şu anda sıkıntımız yok.

Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Vatandaşlarımızın da biraz daha dikkatli olmasında fayda var. Elimizden gelen tüm tedbirleri alıyoruz almaya da devam edeceğiz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hastane doluluk oranları anlatıldığı gibi değil