Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Defne Sahra Hastanesi'ni ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Defne'deki sahra hastanesini ziyaret etti. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Erdoğan yetkililerden bilgi aldı.

7.7 ve 7.6'lık depremin vurduğu 11 ilde yaşanan felaketin üzerinden bir ayı aşkın süre geçti.

Yaşanan felaketlerin ardından tek yürek olarak yaralar sarılıyor.

Devlet ve millet iş birliği ile afetzedelere yardımlar ulaştırılırken, yetkililer de sahada hummalı çalışmalar yürütüyor.

Tüm ihtiyaçlar sürekli olarak giderilirken, deprem bölgesinin tekrar ayağa kalkması için hummalı çalışmalar sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan deprem felaketinin ardından ilk dakikadan itibaren vatandaşlarının yanında.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3.kez Hatay'da

Büyük felaketin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 3.kez Hatay'ı ziyaret etti.

İlk olarak Kırıkhan'da vatandaşlarla buluşan Erdoğan ardından Samandağ ilçesinde Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplantıya katıldı.

Defne ilçesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetin 3'üncü durağı ise Defne ilçesi oldu.

Moral ziyaretinde bulundu

Defne Sahra Hastanesi'ni ziyaret eden Erdoğan, hastanede bulunan vatandaşlara moral ziyaretinde bulundu.

"Hatay en çok can kaybına uğradığımız yer"

Cumhurbaşkanı Erdoğan hastane çıkışı ise değerlendirmelerde bulundu.

"Hatay, bu deprem afetinde en çok yıkımı yaşadığımız, en çok can kaybına uğradığımız yerdir." diyen Erdoğan, "Defne’miz de bu afetten büyük yara aldı. 20 Şubat’ta Defne merkezli yaşanan 6,5 büyüklüğündeki deprem ilçedeki yıkımı daha da artırdı. Hava şartları, hasar gören altyapı, ve kapanan yollar sebebiyle çalışmalar zorluklar ilerletildi." dedi.

"Tek bir vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde bu süreci tamamlayacağız"

Yıkılan kentlerin tekrar ayağa kaldırılması konusunda kararlılık mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Bugün 3. Defa Hatay’ı ziyaret ederek çalışmaları adım adım takip ediyoruz. Bundan sonra da Hatay’ın yanında yer almayı sürdüreceğiz. Yıkılan her binayı yeniden yaparak tek bir vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde bu süreci tamamlayacağız. 1 yıl içinde Hatay ve ilçelerini ayağa kaldırmayı planlıyoruz.

"Geçmişten gelen sıkıntılar sebebiyle arzu ettiğimiz hızda ilerleyemiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Defne Sahra Hastanesi'nde yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:

Dünyada bu kadar geniş bir alanda bu kadar büyük yıkıma neden olan deprem sayısı pek azdır. Türkiye coğrafyasının eşsiz güzellikleri ve cömert imkanları yanında bu tür mihnetlerini de yüklenmek mecburiyetinde olan bir ülkedir.



Ülkemizi afetlere hazırlamak için yürüttüğümüz çalışmalar geçmişten gelen ihmal ve eksiklerin yol açtığı sıkıntılar sebebiyle arzu ettiğimiz hızda ilerleyemiyor. İnşallah hazırlıklarımızı bu depremlerden çıkardığımız dersler sonrasında daha süratli ve etkin şekilde yürüteceğiz.

"1 yıl içinde 319 bin haneyi inşa edeceğiz"