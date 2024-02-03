Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da iki hastanenin açılışını yaptı Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin en çok etkilediği yerlerden Hatay’da bugün iki hastane açılışı gerçekleştirildi. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla hizmete alındı.

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ensonhaber.com

Türkiye, 6 Şubat sabahına deprem felaketiyle uyandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem, 11 ilimizde birden büyük yıkıma yol açtı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden en çok zarar gören şehirlerimizin başında Hatay geldi.

Çalışmalar hız kazandı

Binlerce insanımızın hayatını kaybettiği felaketin ardından hızlıca çalışmalara başlandı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla Hatay'da hasar gören iki hastanenin yerine yenilerinin yapılması için seferberlik ilan edildi.

İki hastane hizmete alındı

Bugün Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Amacımız mümkün olan en kısa sürede Hatay başta olmak üzere tüm depremzede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmaktır." dedi.

"Amacımız tüm depremzede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında şunları söyledi:

Bugün Hatay'da gerçekten dolu dolu bir gün geçiriyoruz. İlk olarak inşası tamamlanan deprem konutlarının kura ve anahtar teslim törenine iştirak ettik. Bu törenle şehir merkezlerinde ve kırsalda toplam 7 bin 275 konutu hak sahiplerine teslim ettik. Deprem konutlarının inşası şehrimizin dört bir yanında devam ediyor. Devletimizin tüm kapasitesi adeta deprem bölgesine yığmış durumdayız. Çeşitli sıkıntılarla, meşakkatlerle karşılaşıyor olsak da hedefimizden asla kopmuyoruz. Amacımız mümkün olan en kısa sürede Hatay başta olmak üzere tüm depremzede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmaktır.

"Biz adeta deprem bölgemizin üzerinde titredik"

Depremin illerimizde ve vatandaşlarımızın gönül dünyasında açtığı yaraları süratle sarmanın derdindeyiz. 6 Şubat'tan bu yana geçen yaklaşık bir yıllık süreçte bu çabamızdan en küçük bir taviz vermedik. 14-28 Mayıs seçimleri sürecinde birileri buraları kullanışlı siyasi malzeme olarak görürken biz adeta deprem bölgemizin üzerinde titredik. Hükümeti kurduktan sonra Kabine toplantılarımızın hemen hepsinde Hatay'da ve diğer vilayetlerimizde devam eden çalışmaları değerlendirdik. Bakan arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda gerekli talimatları vererek inşa ve ihya sürecinin bugünlere gelmesini sağladık.

"Allah'ın izniyle bu meşakkatli dönemin üstesinden hep birlikte geleceğiz"

Depremin ilk safhasını nasıl asrın dayanışmasıyla atlatmışsak inşallah içinde bulunduğumuz süreci de asrın birlikteliği ile başarı ile yöneteceğiz. Biz millet olarak tarih boyunca nice badirelere göğüs gerdik. Biz her türlü yokluk ve imkansızlığa rağmen nice destanlar yazdık. Allah'ın izniyle bu meşakkatli dönemin üstesinden de alnımızın hakkıyla hep birlikte geleceğiz. Bundan en küçük şüphe duymuyorum. Türkiye devleti ve milleti ile bunu başarabilecek kapasitesiye fazlasıyla sahiptir. İşte bugün Hatay'daki iki önemli sağlık yatırımını hizmete açmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi 39'u diyaliz, 68'i acil yatağı olmak üzere toplam 550 yatak kapasitesine sahiptir. Hastanemiz 129 bin metrekare arsa alanı, 65 bin 350 metrekare kapalı alanı ve bir helikopter pisti ile hizmet verecektir. Hastanemizde 12 ameliyathane, 76 poliklinik, 2 anjiyo cihazı, 2 MR cihazı ve 13 röntgen cihazı bulunuyor. Diyaliz ünitesinden yanık merkezine, tam kapsamlı laboratuvardan fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesine, anjiyo ve onkoloji ünitesinden inme ve kalp merkezine pek çok özellikli hizmetin sunulduğu hastanemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

"Personelimize mevladan kolaylıklar ve başarılar diliyorum"

Bugün resmen devreye aldığımız ikinci sağlık kuruluşumuz İskenderun Devlet Hastanemizdir. Bu hastanemiz, 31'i yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 200 yatak kapasitesine sahiptir. Arsa alanı 30 bin metrekareyi, kapalı alanı 17 bin metrekareyi bulan İskenderun Devlet Hastanemiz 7 ameliyathane, 47 poliklinik ile ilçemize hizmet verecektir. İleri tıp teknolojilerine ve gelişmiş imkanlara sahip bu hastanemizin de İskenderunlu kardeşlerimizle birlikte tüm Hatay halkına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu sağlık tesislerimizin Hatay'ımıza kazandırılmasında emeği geçen bakanlığımızı, valiliğimizi, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine tüm kardeşlerimi gönülden tebrik ediyorum. Bu güzel hastenelerimizden hizmet alan ve alacak olan vatandaşlarımıza Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Hastanelerimizde görev yapan personelinize mevladan kolaylıklar ve başarılar diliyorum.

"Seçim sürecinde yaşananlar insanımızın hafızasında derin izler bırakmıştır"