Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay’da toplu açılış törenine katıldı

Toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Hatay Stadı yanındaki toplu açılış törenine katıldı.

Törene çok sayıda vatandaş iştirak etti.

Vatandaşlara seslenen Erdoğan, sıcağa rağmen kendisini ilgi ile karşılayan vatandaşlara teşekkür ederek şu sözleri kaydetti:

“Şimdi gelirken görüyorum. Çakılı bir çivi yok. Atılan bir adım yok. Maalesef ana arterler bıraktığımız yerde kaldığımız yerde kalmış. Ama biz yola devam ediyoruz. İşte arkamda 26 bin 600 kapasiteli Hatay Şehir stadı.

“ONLAR SADECE LAF EDERLER”

Biz eserlerimiz ile konuşuruz. Onlar ise sadece laf ederler. Unutmayın eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz eserlerimiz ile konuşuyoruz. İşte bakın şimdi şurada da Hatay Kapalı Spor Salonu. Şimdi o da bitiyor.

“SİZLERE MÜTEŞEKKİRİM”

Hatay’ın gençliğine ne gerekiyorsa ne layık ise bunları yapacağız. Ve kardeşlerim bütün bunlarla beraber bugün ben bir kez daha şu atmosferde ben Hataylı kardeşlerimi burada böyle bir ilgi ile gördüğüm için sizlere müteşekkirim.

Gerek hanım kardeşlerime gerek beylere çok teşekkür ediyorum. Bu sıcağa rağmen siz buradasınız. Siz bu sıcağa rağmen bizi bu şekilde karşıladınız.

“DİĞERLERİNİN BURADA YAPTIĞI BİR YOL VAR MI”

Sizler bizim yanımızda oldukça bileseniz ki Hatay çok daha iyi günler ile kucaklaşacak.Bir şey söyleyeyim. Şu havalimanını kim yaptı? Kardeşlerim, havalimanından buraya ta İskenderun’a bütün şu yolları üç gidiş üç geliş, iki geliş iki gidiş, bu yolları kim yaptı? Diğerlerinin burada yaptığı bir yol var mı? Ama bizim işimiz gücümüz bu.

“YAPACAĞIMIZ ÇOK ŞEY VAR”

Amik Ovası sürekli taşkınlar altındaydı. Amik Ovası’nı da bu taşkınlardan elhamdülillah kurtardık mı? Şimdi inşallah, barajlar ile beraber kapalı su dağıtım sistemleri ile beraber su sıkıntılarını tamamıyla çözme noktasına geliyoruz. Onun da adımlarını atıyoruz.

Ama unutmayın, bu ülkede Hatay nasıl ki işgalin özellikle acısını, özgürlüğün tadını vatan hasretinin ne demek olduğunu çok iyi bilir. İşte biz de bunu çok iyi bilen Hatay’a hizmet etmenin ne demek olduğunu çok iyi biliriz. Onun için yapacağımız çok şey var.

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