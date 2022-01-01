Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatem Kurt’u evinde ziyaret etti

AK Parti'de yıllardır mahalle başkanlığı görevini sürdüren 73 yaşındaki Kurt, evinde Erdoğan'ı ağırladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Erdoğan, Sarıyer'e bağlı Kısırkaya Mahallesi'nin AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt'u evinde ziyaret etti.

KONUŞMASINDA HATEM KURT'U ÖRNEK GÖSTERDİ

Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Sarıyer'e geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasında fedakarlıktan söz ederken örnek gösterdiği 73 yaşındaki Kurt'a evinde ziyarette bulundu.

YILLARDIR MAHALLE BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTÜYOR

AK Parti İstanbul teşkilatının kuruluşundan bugüne mahalle başkanlığı görevini yürüten Hatem Kurt ve ailesiyle sohbet eden Erdoğan'a, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

KURT'UN YAPTIĞI KETEDEN YEDİ

Erdoğan, Hatem Kurt’un kendisine yaptığı keteden yedi ve çay içti. Ziyareti sırasında Erdoğan, aile ile bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, evini ziyaret edeceğini söylemesinin kendisi için sürpriz olduğunu kaydeden Kurt, "Bekliyordum ama bu kadar ciddi bir durumu beklemiyordum. Cumhurbaşkanımız çok kalender, çok mütevazı bir aile evladı. Yaşıma dayanarak o tarihten beri biliyorum. Mütevazı bir Anadolu yemeği hazırlamayı düşünüyorum. Sivas'ın ketesi meşhurdur. Cumhurbaşkanımıza kete yapacağım." ifadelerini kullanmıştı.