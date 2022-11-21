Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'ye kara harekatı sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar dönüşü yaptığı açıklamada Pençe-Kılıç harekatına ilişkin, "Operasyonun hava harekatıyla sınırlı kalması söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı kapsamında gittiği Katar'dan yurda döndü.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pençe Kılıç Kara harekatı da olacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

"Topraklarımıza birileri rahatsızlık veriyorsa bedelini ödetiriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonun hava harekatıyla sınırlı kalmasının söz konusu olmadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Şunu rahatlıkla söyleyebilirim; her şeyden önce Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki bu operasyon böyle rastgele -acaba kim ne der, nasıl olur diye düşünülerek yapılmış bir harekat değil. Daha önce de söylediğimiz gibi, eğer ülkemize, topraklarımıza birileri rahatsızlık veriyorsa bunlara biz bedelini ödetiriz.

"Bir gece ansızın gelebiliriz’ derken boşu boşuna söylemedik"



Nitekim şu anda da birçok saldırı planlaması içinde olan veya bu tür saldırıları gerçekleştiren, tehdit oluşturan terör örgütleri var güneyimizde. Bu Irak tarafında da var, Suriye tarafında da var. Her zaman söylediğim gibi, ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ derken bunu tabii boşu boşuna söylemedik. Zira beklenen, tasarlanan, planlanan saat geldiği anda da bu adımlar atıldı. Nitekim dün gece yapılan operasyon da bunun tam bir tecellisiydi.

"Hava harekatıyla sınırlı kalması da söz konusu değil"

Çünkü bu terör örgütlerinin zararsız hale getirilmesi, yok edilmesi bizim şu anda güvenlik güçlerimizin başlı başına, olmazsa olmaz bir görevidir. Bunun sadece bir hava harekatıyla sınırlı kalması da söz konusu değil. Burada ne kadarlık bir güç Kara Kuvvetleri'nden de buna katılması gerekir; bunu da zaten ilgili birimlerimiz, Savunma Bakanlığımız, Genelkurmayımız birlikte kararını verirler; istişaremizi yaparız, ondan sonra da adımlarımızı buna göre atarız. Zaten burada varlık gösteren ülkelerle de biz diplomatik ilişkilerimizi yaparak adımlarımızı ona göre attık ve atıyoruz."