Zonguldak-Kilimli yolunun açılış töreninde enflasyon değerlendirmesi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayat pahalılığının çözümü için söz verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Törende konuşma yaparak tüm Türkiye'ye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi mesajları verdi.

Erdoğan; Türkiye'yi her alanda hak ettiği hizmetlere kavuşturarak, dünyanın en büyük 10 ekonomisinin arasına sokacak çalışmalar yapıldığını belirtti.

"DÖVİZ KURU ÜZERİNDEKİ SİNSİ PLANLARINI ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Geçtiğimiz günlerde açıklanan yüzde 48,69'luk enflasyon oranına değinen Erdoğan, şu ifadelerle devam etti:

"Hiç şüphesiz bu büyük devrim de kolay ilerlemeyecek. Salgın döneminde herkes içine kapanırken bizim ihracata ve üretime yüklenmemizin amacı bu fırsatı değerlendirmektir. Sizler gördünüz döviz kuru üzerinden ekonomimizi çökertmeye çalıştılar. Bu sinsi planı sizlerle birlikte etkisiz hale getirdik.

"ENFLASYONDA ARZULAMADIĞIMIZ BİR ARTIŞ OLDU"

Bu arada salgının küresel enerji ve emtia fiyatlarında yol açtığı fevkalade artışlarla enflasyonda hiç arzu etmediğimiz artış yaşandı. Çalışanlarımızı ezdirmemek için her konuda ciddi iyileştirmeler yaptık.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz

"ELEKTRİK FATURALARIYLA İLGİLİ DÜZENLEME İNŞALLAH VATANDAŞLARIMIZI RAHATLATIR"

Enflasyon farkı başta olmak üzere tüm çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz. Elektrik faturaları ile ilgili şikayetlerin artması nedeniyle en düşük tarifi miktarını aylık 150 kilovattan 210 kilovata yükselttik. İnşallah bu düzenleme dar gelirli vatandaşlarımızı bir nebze rahatlatacaktır.

"OLMAZSA OLMAZ ÖNCELİĞİMİZ MİLLETİMİZİN DERDİDİR"

Milletimizin her derdi her acısı bizim ilk ve olmazsa olmaz önceliğimizdir. Müsterih olun Türkiye'yi son 20 yılda nasıl ileriye taşıdıysak bugünkü sıkıntıları çözecek olan da biz olacağız. İnsanlar ve toplumlar gibi devletlerin de tarihlerinde önemli dönüm noktaları vardır. Türkiye işte böyle bir dönüm noktasından geçiyor. Bu yolun sonu büyük ve güçlü Türkiye'ye çıkıyor. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma sözümüz bu hedefin en belirkin sembolüdür.

"HAYAT PAHALILIĞI MESELESİNİ ÇÖZMEK İÇİN SÖZ VERİYORUZ"

Enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının da üstesinden geleceğiz. Bizim için aslolan vatandaşımızın ne yaşadığıdır, ne istediğidir. Zonguldak'tan tüm Türkiye'ye söz veriyoruz. Vesayeti nasıl devreden çıkardıksak, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, darbecileri nasıl püskürttüysek Allah'ın izniyle hayat pahalılığı sorununu da çözeceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Çünkü bizim bu millete siyasetten vefa değil, can borcumuz var."