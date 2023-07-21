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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın annesi Fatma Yazıcı, hayatını kaybetti.

96 yaşında hayata gözlerini yuman Fatma Yazıcı’nın cenaze töreni gerçekleştirildi.

Eyüp Sultan Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Eyüp Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hayati Yazıcı’yı acı gününde yalnız bırakmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Milletvekili Hulusi Akar ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de cenaze namazında saf tuttu.

Cenaze töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu cümleleri aktardı;

Bu yolda beraber yürüdüğümüz Hayati kardeşimizi yetiştiren ve buna vesile olan Fatma annemiz için tezkiye en güzel şekilde yapıldı. Her nefis ölümü bir gün tadacaktır. Fatma annemiz 96 yaşına vefat etmiştir. Bu ömür içerisinde hayırlı evlatlar yetiştirdi, bu evlatlar onun en önemli mirası. Ve bu evlatlar inanıyorum ki onun ebedi alemde en önemli şahitleri olacaktır.