Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere çağrıda bulundu: Bizi biz yapan değerle sahip çıkacağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haydarpaşa Anadolu Lisesi'nde karne dağıtım töreninde karne heyecanına ortak olduğu öğrencilere, değerle sahip çıkma vurgusu yaparak önerilerde bulundu.

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Okullarda son gün geldi...

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki milyonlarca öğrenci karne sevinci yaşadı.

Bugün, yaklaşık 19 milyon öğrenci karne aldı.

2022-2023 eğitim yılı öğrencilerin karne almasıyla birlikte sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğrencilerin son gününde karna heyencanlarına ortak oldu.

Erdoğan, Haydarpaşa Anadolu Lisesi'nde karne dağıtım töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı şu ifadeleri kullandı:

Eğitim camiamızın tüm paydaşları için hayırlı olmasını diliyorum. Karne sevinci yaşayan evlatlarımızı tebrik ediyorum.



Her eğitim öğretim yılı sonunda bilgili kültürlü, ahlaklı ve vicdanlı, geleceğimize daha umutla bakıyoruz. Evlatlarımızın sesine kulak verdikçe yarınlarımıza olan inancımız katlanarak artıyor.



Evlatlarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz eğitim sistemimizin omurgasıdır. Sadece bilgiyi aktaran değil öğrencisinin içindeki cevheri ortaya çıkaran kaşiftir öğretmen.



Bilgi ve tecrübeleri ile evlatlarımızı hayata hazırlayan rehberdir. İlk emri oku olan inancın mensupları olarak hikmeti, ahlakı aşılayan öğretmenlerin hakkını ödeyemeyiz. Tüm öğretmenlerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

"Öğrenci ve öğretmenlerimizin acısı hala kalbimizi yakıyor"

6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle dini ve milli bayramlarımızı buruk geçiriyoruz. Karne almanın heyecanını da teneffüs edemiyoruz. Öğrenci ve öğretmenlerimizin acısı hala kalbimizi yakıyor. Kaybettiğimiz öğretmen ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehit Aybüke öğretmenimizi rahmetle anıyorum.

"İhtiyaç duyulan alanlarda atamaları sürdüreceğiz"

Depremden olumsuz etkilenen şehirlerimizi en kısa zamanda yeniden ayağa kaldıracağız. 27 milyon öğrencimiz bulunuyor. En güzel şekilde yetişmeleri için imkanları seferber ediyoruz.



Bütçede Aslan payını eğitime ayırarak derslik sayısını 2 katına çıkararak, öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu materyalleri ücretsiz dağıtarak, öğretmenlerin özlük haklarını geliştirerek kaliteli eğitimden geri kaçayarak gereken özeni gösterdik.



Eğitim ordumuzu daha da güçlendirdik. 500 bin öğretmen varken bizim dönemimizde göreve başlayan öğretmen sayısı 800 bini buldu. İhtiyaç duyulan alanlarda atamaları sürdüreceğiz.

"Bu yıl 29 Ekim'de cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlayacağız"

Bu yıl 29 Ekim'de cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlayacağız. Gelecek 5 sene boyunca Türkiye Yüzyılı inşası için gece gündüz demeden çalışacağız. Siz evlatlarımıza gurur duyacağınız bir ülke tesis edeceğiz.



Öğretmen, ebeveyn ve öğrencisi ile hepimize sorumluluk düşüyor. Hedeflerimiz ile aramıza kimseyi sokmayacağız. Bu ülkenin vatandaşı olmaktan şeref duyacağız.

"Bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkacağız"