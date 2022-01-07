Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz'da hayvan barınağını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Belediyesi tarafından yaptırılan sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi ile doğal yaşam alanı parkını ziyaret etti.

YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

İncelemeleri sırasında yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakım ve rahabilitasyon merkezinin maskotu Maylo ile vakit geçirdi.

MAYLO İSİMLİ KÖPEKLE OYNADI

Erdoğan gezisi sırasında Maylo adlı Jack Russell Terrier cinsi köpek ile top atarak oynadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayvan barınağını ziyaret etti VİDEO







